Πρόταση για την Χορήγηση Ιματισμού και Στολών στο Αστυνομικό Προσωπικό

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Θέμα: Χορήγηση Ιματισμού και Στολών στο Αστυνομικό Προσωπικό

Προς:

Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοϊδη Μιχάλη( Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ. )

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μάλλιο Δημήτριο ( Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ. )

Η Ένωσή μας θεωρεί υποχρέωσή της να αναδείξει το μείζον ζήτημα της προμήθειας και αντικατάστασης στολών, υποδημάτων και λοιπών αστυνομικών ειδών. Το θέμα αυτό, αν και αυτονόητο σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, στη χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει άλυτο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το προσωπικό με δαπάνες που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να καλύπτει.

Πραγματικό παράδειγμα:

Αστυνομικός με 25 έτη υπηρεσίας, βάσει στοιχείων από το ατομικό του βιβλιάριο, έχει λάβει:

μόλις τρεις φορές ύφασμα για χειμερινή και θερινή στολή (όχι έτοιμες στολές, αλλά ύφασμα – με επιπλέον επιβάρυνση από τα υπέρογκα έξοδα ραψίματος),

μία φορά τζάκετ (στη σχολή),

και δύο φορές άρβυλα (ένα ζευγάρι στη σχολή και ένα ακόμη 25 έτη μετά).

Σε αυτά τα 25 χρόνια, όλες οι υπόλοιπες στολές, κάθε είδος υπηρεσιακού εξοπλισμού και τα υποδήματα έχουν αγοραστεί αποκλειστικά με δαπάνη του ίδιου του αστυνομικού. Το παράδειγμα αυτό δεν είναι εξαίρεση· είναι ο κανόνας για όλους τους Έλληνες αστυνομικούς.

Την ίδια στιγμή που τα οικογενειακά εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά αγαθά διαβίωσης, η Πολιτεία ζητά από τους αστυνομικούς να επιβαρύνονται με την αγορά στολών, υποδημάτων και εξαρτήσεων, ενώ οι διαταγές για το «κανονικό της στολής» διαδέχονται η μία την άλλη.

Έρευνα αγοράς της Ένωσής μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Γαλλία: Σύστημα πόντων (1.500 πόντοι ετησίως). Οι πόντοι επαρκούν για τα βασικότερα είδη ανά έτος, ενώ αν δεν χρησιμοποιηθούν, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Λετονία: Ο αστυνομικός παραδίδει τη φθαρμένη στολή ή υποδήματα με υπηρεσιακή αναφορά και παραλαμβάνει άμεσα καινούρια. Ο αριθμός αντικαταστάσεων είναι απεριόριστος, αρκεί να τεκμηριώνεται φυσιολογική φθορά.

Σλοβενία: Ετήσιο σύστημα πόντων για αγορά στολών και υποδημάτων. Ειδικές κατηγορίες (π.χ. δικυκλιστές) λαμβάνουν επιπλέον πόντους.

Ιταλία: Σταθερά όρια αντικατάστασης με σύστημα πόντων: πουκάμισο/μπλουζάκι κάθε χρόνο, υποδήματα κάθε χρόνο, παντελόνι ανά δύο χρόνια, τζάκετ ανά πέντε χρόνια.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά. Μία εμπεριστατωμένη μελέτη αναμφίβολα θα κατατάξει τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις – αν όχι στην τελευταία – καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που αυτονόητα δεν θα έπρεπε να υφίσταται εξαρχής.

Πρότασή μας

Χορήγηση προπληρωμένης κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αγορά των σχετικών ειδών (σύμφωνα και με την κοινή πρόταση των Ενώσεων Αθηνών – Θεσσαλονίκης).

ή

Θεσμοθέτηση συστήματος πόντων, αντίστοιχου με εκείνα που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε κάθε περίπτωση, το χρηματικό ποσό ή οι πόντοι που θα αντιστοιχούν στο σύστημα οφείλουν να καλύπτουν:

σε ετήσια βάση την αγορά μίας πλήρους στολής εκστρατείας (η οποία πλέον χρησιμοποιείται κατά κόρον), δύο t-shirt και ενός ζευγαριού αρβυλών,



σε τριετή βάση την αγορά πλήρους χειμερινής και θερινής στολής (όλων των απαραίτητων τύπων), καθώς και ενός τζάκετ.



Οι πόντοι να είναι μεταφερόμενοι από έτος σε έτος και η διαδικασία να υλοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου κάθε αστυνομικός θα έχει πρόσβαση, θα βλέπει τους πόντους του και θα μπορεί να παραγγέλνει τα απαιτούμενα είδη από επίσημο κατάλογο. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει και άλλα είδη (π.χ. επιχειρησιακό εξοπλισμό) σε περίπτωση που οι πόντοι δεν αναλωθούν ( αντιγραφή συστήματος Γαλλικής Αστυνομίας ) .

Η συνέχιση της σημερινής απαράδεκτης πρακτικής, που αναγκάζει τους αστυνομικούς να αγοράζουν μόνοι τους όλο τον υπηρεσιακό εξοπλισμό, υποβαθμίζει το κύρος της χώρας μας τόσο εντός των συνόρων όσο και εκτός. Ακόμη μεγαλύτερη προσβολή, όμως, αποτελεί κάθε επόμενη διαταγή για το «κανονικό της στολής» όταν η ίδια η Πολιτεία δεν έχει φροντίσει να την παρέχει.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Αναμένουμε από εσάς την άμεση θεσμική παρέμβαση ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτή την παθογένεια και να αποκατασταθεί η αυτονόητη μέριμνα της Πολιτείας προς το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κοιν. : Υποστράτηγο Νικολακόπουλο Σωτήριο

Προϊστάμενο Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α.

Μέλη Ένωσης

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος