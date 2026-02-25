Πρόστιμο για εξύβριση δημοτικού αστυνομικού

Για πρώτη φορά επεβλήθη πρόστιμο ύψους 350 ευρώ στο Βόλο για εξύβριση δημοτικού αστυνομικού, με τους δημοτικούς αστυνομικούς να χρησιμοποιούν για πρώτη φορά την δυνατότητα, που τους δίνει το άρθρο 49 του νέου Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι δημοτικοί αστυνόμοι προχωρούσαν στην συνέτιση οδηγών, ώστε να μετακινήσουν τα οχήματά τους, καθώς ήταν παρανόμως σταθμευμένο, ένας νεαρός ξεκίνησε τα …γαλλικά. Οι δημοτικοί αστυνόμοι προσπάθησαν να του πουν να ηρεμήσει και να πάρει το όχημά του, όμως εκείνος συνέχιζε υβρίζοντάς τους αισχρά και λέγοντάς τους ότι είναι ρ@υφι@νοι.

Τότε, δημοτικός αστυνόμος προχώρησε στην επίδοση προστίμου, ύψους 350 ευρώ για εξύβριση δημοτικού υπαλλήλου και το πρόστιμο αυτό βεβαιώθηκε στον κάτοχο του ΙΧ. Μεταξύ άλλων, με τον νέο ΚΟΚ και με το άρθρο 49, οι οδηγοί οχημάτων και οι πεζοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται στο σήμα στάσης και όταν καλούνται από τα όργανα αυτά, υποχρεούνται να δείχνουν κάθε στοιχείο σχετικό με την κυκλοφορία του οχήματός τους.

Ο νεαρός δεν έμεινε ώστε να παραλάβει το πρόστιμό του και έφυγε. Παρόλα αυτά, βεβαιώθηκε κανονικά στον κάτοχο του ΙΧ, ενώ στα περαιτέρω αφαιρείται το δίπλωμα του οδηγού του ΙΧ, αλλά και η άδεια του οχήματος, με τον κάτοχο του ΙΧ να φέρει ευθύνη για τον άνθρωπο, ο οποίος χρησιμοποίησε το όχημά του.

Κύκλοι των δημοτικών υπαλλήλων σημειώνουν ότι έπρεπε να εισαχθεί κάποιο πρόστιμο για όλους εκείνους που τους επιτίθενται, μιας και δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι με χυδαίες ή και επικίνδυνες συμπεριφορές.

Τονίζουν δε, ότι ευθύνη τους είναι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και όπως όλοι οι εργαζόμενοι, δεν είναι δική τους πρωτοβουλία η επίδοση κλήσεων, αλλά έτσι προβλέπεται από την υπηρεσία. Σημειώνουν δε ότι το εν λόγω άρθρο έρχεται ως ένα μέτρο προστασίας και της αξιοπρέπειάς τους και του επαγγελματικού τους έργου.

Πηγή: aftodioikisi.gr