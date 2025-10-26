Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος -Ποια συσκευή πρέπει να βγάλεις άμεσα από το αυτοκίνητό σου

Η εγκατάσταση μίας συγκεκριμένης συσκευής στο αυτοκίνητο ενδέχεται να μας βάλει στο στόχαστρο της τροχαίας, ωστόσο ο καθένας μπορεί να την προμηθευτεί αφού πωλείται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Οι συσκευές παρακολούθησης της ταχύτητας των οχημάτων (κάμερες και ραντάρ) έχουν αποδειχθεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης άκρως επικίνδυνων παραβάσεων.

Διαβάστε επίσης

Παρόλα αυτά, δεν λείπουν οι οδηγοί που βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν από τον έλεγχο αυτό, αξιοποιώντας συσκευές που κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο και είναι εύκολα προσβάσιμες.

Ο λόγος για τα γνωστά αντιραντάρ, δηλαδή συσκευές που μπορούν να εντοπίζουν κάμερες ή ραντάρ μέτρησης ταχύτητας. Έτσι, οι οδηγοί που κινούνται με υπερβολική ταχύτητα ειδοποιούνται όταν πλησιάζουν σε σημείο ελέγχου, ώστε να μειώνουν προσωρινά ταχύτητα, πριν επιστρέψουν στη συνήθη επικίνδυνη οδήγηση σε τμήματα του δρόμου χωρίς κάμερες.

Με την αγορά τους να επιτρέπεται, αυτό που απαγορεύεται είναι η χρήση των παραπάνω συσκευών κατά την οδήγηση οχήματος στους ελληνικούς δρόμους και ο μόνος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να έχετε μαζί σας ειδική άδεια από το κράτος.

Σε αντίθετη περίπτωση το πρόστιμο που θα κληθείτε να πληρώσετε είναι κάτι παραπάνω από βαρύ, ενώ δεν θα την γλιτώσει ούτε η άδεια οδήγησης του οδηγού αλλά ούτε και το όχημα.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του νέου Κ.Ο.Κ., για τα όρια ταχύτητας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 11 του άρθρου διαβάζουμε:

Η παράβαση της οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος με εξοπλισμό εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας, καθώς και της οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος με εξοπλισμό παρεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτητας κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β.

Για την εν λόγω κατηγορία, οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

www.carandmotor.gr