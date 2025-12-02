Προσπάθησε να μπει στο γήπεδο με έναν σουγιά

Συνελήφθη ημεδαπός προχθες (30-11-2025) το απόγευμα στη Λιβαδειά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, για παραβάσεις των νομοθεσιών περί πρόληψης και καταστολής της βίας σε αθλητικούς χώρους και περί όπλων.

Ειδικότερα, πριν την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, κατά την διενέργεια των προκαθορισμένων αστυνομικών ελέγχων, κατελήφθη ο συλληφθείς, έξωθεν θύρας του γηπέδου, να έχει στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι (σουγιά), συνολικού μήκους -22- εκατοστών, το οποίο και κατασχέθηκε.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.