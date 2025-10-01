Προσλήψεις στην Πυροσβεστική - Πως κατανέμονται οι 1.076 θέσεις

Η ανάρτηση του Γιάννη Κεφαλογιάννη για τις προσλήψεις που προγραμματίζονται για την Πυροσβεστική:

Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη , παρουσιάστηκαν οι προβλέψεις για τις νέες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Για το έτος 2026 προβλέπονται συνολικά 1.076 νέες θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Πυροσβέστες: 55 (Π.Π.Υ προς μονιμοποίηση ως υποχρέωση εκ του νόμου)

Τεχνικοί Οχημάτων: 10

Δόκιμοι Πυροσβέστες: 260

Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 10

Πλοηγοί Κυβερνήτες: 5

Νομικοί: 5

Επί Θητεία: 600

Πλοηγοί Μηχανικοί: 10

Χειριστές Αεροσκαφών / Ελικοπτέρων: 12

Τεχνικοί Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων: 15

Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 9

Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί: 70

Πλοηγοί Μηχανικοί: 5

Τεχνικοί Οχημάτων: 5

Οικονομικοί: 5

Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι το επίδομα διοίκησης θα αποδίδεται κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το μέτρο αυτό είναι επιπλέον των εξαγγελιών που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και των αυξήσεων που θα ισχύσουν από τον Οκτώβριο του 2025.

Ευχαριστώ θερμά τους Kyriakos Pierrakakis, Thodoris Livanios, Θάνο Πετραλιά και Βιβή Χαραλαμπογιάννη.