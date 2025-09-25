Προσλήψεις Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ: Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Παγκρητίου Συλλόγου Ελλήνων Τσιγγάνων

Εδώ και μήνες γνώριζαν την πρόθεση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την πρόσληψη Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ, αναφέρει ο πρόεδρος του Παγκρητίου Συλλόγου Ελλήνων Τσιγγάνων Θανάσης Κατσαρής.

Μάλιστα όπως αναφέρει στο Patris.gr, είχαν γίνει συζητήσεις και προσεγγίσεις από την πολιτεία για το πως θα μπορούσαν Ρομά να προσληφθούν ως ειδικοί φρουροί.

Μάλιστα σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου πρόκειται για 100 Ρομά, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδίωμα Ρομανί .

Όπως δήλωσε ο κ.Κατσαρής στο Ηράκλειο υπάρχουν 2 με 3 άτομα που έχουν τελειώσει το λύκειο και γνωρίζουν και Ρομανί. « Εγώ για παράδειγμα δε γνωρίζω Ρομανί. Δεν μιλούν όλοι.

Στον καταυλισμό της Ν.Αλικαρνασσού είναι 9 φυλές. Δεν γνωρίζω πόσοι από αυτούς πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά σίγουρα δεν είναι πολλοί».

Πάντως ο ίδιος μιλώντας στο patris.gr, εξέφρασε την άποψη ότι το εγχείρημα αυτό είναι δύσκολο να προχωρήσει λόγω του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι συγκεκριμένοι ειδικοί φρουροί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές (όπως η Ηλεία), όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Ρομά, όπως το Ηράκλειο.

