Προσλήψεις: Οι πίνακες για 3.369 μόνιμους σε δήμους, περιφέρειες - Η αναλυτική κατανομή των διορισμών ανά ειδικότητα

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, έχει αναλάβει μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των μηχανισμών ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

Ηδη, έχει πραγματοποιηθεί ένας αρκετά γόνιμος διάλογος της υπουργού με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, κατά τη διάρκεια του οποίου αντηλλάγησαν προτάσεις και αναζητήθηκαν σημεία σύγκλισης.

Ο νέος, τελικός κύκλος διαβούλευσης θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα με νέες συναντήσεις, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης. Μάλιστα, έχει προβλεφθεί ένα εκτενές χρονικό διάστημα, προκειμένου αυτός ο διάλογος να αποκρυσταλλωθεί και να μετουσιωθεί σε χειροπιαστές προτάσεις, με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών των προτάσεων από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους να έχει οριστεί για τις 31 Οκτωβρίου, καθώς το σχέδιο δράσης θα πρέπει να έχει εκπονηθεί έως το τέλος του έτους. Σημειώνεται δε ότι ο διάλογος σε τεχνικό επίπεδο έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο.

Πάντως, η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τον κατώτατο μισθό ως δίκτυ ασφαλείας και, όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί η υπουργός, «από εκεί και πάνω μακάρι να έρθουν οι κοινωνικοί εταίροι και να συμφωνήσουν πιο ευνοϊκούς όρους». Oπως πρόσθεσε, «το έχουν ήδη κάνει, μου έχουν έρθει και προς κύρωση συλλογικές συμβάσεις οι οποίες προβλέπουν πιο υψηλές αποδοχές. Η ΟΤΟΕ, οι τραπεζοϋπάλληλοι, ο τουρισμός, το μέταλλο, προβλέπουν τις κατώτατες αποδοχές πάνω από τον νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο μισθό».

Οι 3.369 προσλήψεις που θα γίνουν το 2026 σε δήμους και περιφέρειες

Με 3.369 θέσεις μόνιμου προσωπικού θα ενισχυθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες το 2026. Η «Αγορά Εργασίας» παρουσιάζει κατά αποκλειστικότητα την αναλυτική κατανομή των θέσεων που εγκρίθηκαν ανά ειδικότητα και Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι 3.369 εντάσσονται στο σύνολο των 19.489 προσλήψεων που θα γίνουν το επόμενο έτος, με τις περισσότερες θέσεις να καταλαμβάνουν ο τομέας της Υγείας, της Εθνικής Αμυνας και της Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι, εκτός από συγκεκριμένες ειδικότητες όπως οι γιατροί, νοσηλευτές και στρατιωτικοί, οι υπόλοιπες προσλήψεις των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΠΕ και ΤΕ) θα γίνουν σχεδόν αποκλειστικά από τους υποψηφίους του 2ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Οι διορισμοί των υπόλοιπων κλάδων (ΔΕ, ΥΕ και ΑμεΑ) θα γίνουν με μεμονωμένες προκηρύξεις που θα βασίζονται στη μοριοδότηση. Στόχος του υπουργείου Εσωτερικών και του ΑΣΕΠ είναι να έχουν προκηρυχθεί όλοι οι διαγωνισμοί έως τον Δεκέμβριο ώστε να ξεκινήσει η πρόσληψη των νέων στελεχών από τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους.

ΚΛΑΔΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 260 ΔΕ 63 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 ΟΔΗΓΩΝ 12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ 14 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 9 ΠΕ 103 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 15 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 36 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΧΗΜΙΚΩΝ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ 51 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 ΥΕ 43 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 27 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 4 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 941 ΔΕ 322 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 12 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 34 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΚΗΠΟΥΡΩΝ 26 ΟΔΗΓΩΝ 123 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟΥ 78 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 1 ΦΥΛΑΚΩΝ 4 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 28 ΕΕΠ 2 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 3 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 1 ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 1 ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1 ΠΕ 187 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 20 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 9 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 56 ΙΑΤΡΩΝ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 71 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΕ 164 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 36 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 25 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 45 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 5 ΥΕ 263 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 23 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 30 ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 163 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 36 ΦΥΛΑΚΩΝ 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 273 ΔΕ 82 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 31 ΟΔΗΓΩΝ 17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΥ 15 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 5 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 11 ΠΕ 65 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 15 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 22 ΙΑΤΡΩΝ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 24 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΤΕ 95 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 40 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 21 ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 6 ΥΕ 31 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4 ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 17 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 446 ΔΕ 133 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 34 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 ΚΗΠΟΥΡΩΝ 4 ΟΔΗΓΩΝ 29 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ 33 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 17 ΠΕ 139 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 20 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 2 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 48 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 54 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ 83 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 34 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 23 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3 ΥΕ 91 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 7 ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 69 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5 ΦΥΛΑΚΩΝ 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 219 ΔΕ 77 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 21 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ 1 ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 ΟΔΗΓΩΝ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΥ 13 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 6 ΕΕΠ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1 ΠΕ 52 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 12 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 15 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 ΙΑΤΡΩΝ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ 45 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10 ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΥΕ 43 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 31 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΦΥΛΑΚΩΝ 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 726 ΔΕ 214 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 36 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΚΗΠΟΥΡΩΝ 3 ΟΔΗΓΩΝ 83 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΥ 49 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 28 ΠΕ 191 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 30 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 6 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 55 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 71 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ 85 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 2 ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΑΔΟ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 31 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 5 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΥΕ 236 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4 ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 214 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 504 ΔΕ 195 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 49 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΚΗΠΟΥΡΩΝ 3 ΟΔΗΓΩΝ 50 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ 47 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 5 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 25 ΕΕΠ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 1 ΠΕ 123 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 15 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 4 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 40 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 43 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΤΕ 71 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 22 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 19 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 ΥΕ 113 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9 ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 5 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 88 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5

ΑΣΕΠ

Νέα προκήρυξη για 25 μόνιμες θέσεις στην ΕΡΤ

Νέο διαγωνισμό για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην ΕΡΤ προετοιμάζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΣΕΠ βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας προκήρυξης που προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 25 θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.). Η διαδικασία με σειρά προτεραιότητας σημαίνει ότι οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω του συστήματος μοριοδότησης του ΑΣΕΠ, βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων. Ο διαγωνισμός θα απευθύνεται σε αποφοίτους ΤΕΙ (κατηγορία ΤΕ), καθώς και σε αποφοίτους Λυκείου (κατηγορία ΔΕ). Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

Μοριοδότηση

Η μοριοδότηση στους διαγωνισμούς τύπου «Κ» του ΑΣΕΠ βασίζεται στον βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 60), ενώ προστίθενται επιπλέον μόρια για δεύτερους τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Συγκεκριμένα, δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τομέα αποφέρει 100 μόρια για ΠΕ και ΤΕ, ενώ για τους ΔΕ αντιστοιχεί σε 110 μόρια όταν είναι συναφούς αντικειμένου. Τα διδακτορικά διπλώματα μοριοδοτούνται με 400 μόρια, οι αυτοτελείς μεταπτυχιακοί τίτλοι ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης με 180 μόρια και οι ενιαίοι αδιάσπαστοι τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) με 90 μόρια. Παράλληλα, η εργασιακή εμπειρία υπολογίζεται ως πρόσθετο πλεονέκτημα, με 7 μόρια για κάθε μήνα απασχόλησης στο αντικείμενο της θέσης και έως 84 μήνες συνολικά.

5 στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και συγκεκριμένα τους εξής: 1 ΔΕ Οδηγών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου, 3 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300, Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. επικοινωνίας: 22853- 60125).

5 στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», Περιόδου 2025-2026, στον Δήμο Αγίου Νικολάου που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, κλάδο/ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και 1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων. Αιτήσεις στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Νικολάου, οδός Καπετάν Κοζύρη 18, Τ.Κ. 72100 (τηλ. επικοινωνίας 2841086100).

9 γεωπόνοι στον ΕΛΓΑ

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΠΕ Μηχανικών Ειδ. ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 8 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Ειδ. ΤΕ Γεωπονίας. Αιτήσεις στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΓΑ – Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, Τ.Κ. 11526 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, (ΣΟΧ2/2025) (τηλ. επικοινωνίας: 210- 7490497, 7490506).

2 γιατροί στο Λιμενικό Σώμα

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις στην προκήρυξη για την απευθείας κατάταξη αξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ, προκηρύσσονται δύο θέσεις αξιωματικών (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, προερχόμενων από ιδιώτες οδοντιάτρους και ψυχολόγους, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων. Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι οι εξής: Οδοντιάτρου – 1 θέση και Ψυχολόγου – 1 θέση. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό υποβάλλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία, στην αρμόδια επιτροπή στην ακόλουθη διεύθυνση: Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Διαγωνισμού απευθείας κατάταξης αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ειδικότητας Υγειονομικού Ειδικής Κατηγορίας έτους 2025, υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

187 γυμναστές σε εννέα δήμους

Σε εννέα δήμους θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) για την περίοδο 2025-2026. Η απόφαση αφορά την κάλυψη αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που υλοποιούν τα προγράμματα και εκδηλώσεις «Αθληση για Ολους» (ΠΑγΟ-ΕΑγΟ). Οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (γυμναστές) θα προσληφθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών, αποκλειστικά για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων. Για τη λειτουργία των ειδικών προγραμμάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή- Θεραπευτική Αγωγή ή Ασκηση σε ειδικό πληθυσμό ή Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή ή Αποκατάσταση και ειδικές παθήσεις. Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής ΤΕΦΑΑ. Ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα θα εξαρτηθεί η έναρξη και λήξη της σύμβασης του εκάστοτε ΠΦΑ. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Φορέας Θέσεις Προθεσμία

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 30 θέσεις 16/10

Δήμος Παύλου Μελά 30 17/10

Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου 30 –

Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη 24 –

Δήμος Ιλίου 20 –

Δήμος Πολυγύρου 3 17/10

Δήμος Βόλου 10 –

Δήμος Θέρμης 30 21/10

Δήμος Νέας Προποντίδας 10 –

51 οδηγοί στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 51 ΔΕ Οδηγών (με άδεια οδήγησης Γ’ ή C κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο, εξουσιοδοτημένο από αυτούς, πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Bασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54636, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων-Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κ. Αχιλλέα Μένου-Χατζηγεωργίου (τηλ. 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137).

9 θέσεις στον Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων». Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, 7 ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και 1 ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, κατά περίπτωση, με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο, εξουσιοδοτημένο από αυτούς, πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, Κριάρη 40, Τ.Κ. 73135, Χανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη Ελευθερίας Κυριακάκη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, έως αύριο, 15/10/2025.

15 μουσικοί στον Δήμο Χαλκηδόνος

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, με διάρκεια σύμβασης έως εννέα (9) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, για τις διδακτικές ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος για τη διδακτική περίοδο 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια, Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2391330143).

43 εποχικοί στον Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα τους εξής: 4 ΔΕ Οδηγών, 39 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο, εξουσιοδοτημένο από αυτούς, πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Μαιζώνος 19 (ισόγειο), Πάτρα, Τ.Κ. 26223, Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης (τηλ. επικοινωνίας: 2613610291, 235).

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

75 οδηγοί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 75 ΔΕ Οδηγών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών πυρόσβεσης και διάσωσης στα περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η ΥΠΑ. Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα δύο (2) ισόχρονων ανανεώσεων. Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη αναγκών στα αεροδρόμια Καστελλόριζου, Κάσου, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Σύρου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καστοριάς, Κυθήρων, Καλύμνου, Κοζάνης, Αλεξανδρούπολης, Χίου, Ιωαννίνων, Καρπάθου, Σητείας. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω προκήρυξη μετράει η εντοπιότητα, καθώς προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων όπου ανήκουν οι θέσεις. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων – Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Ετους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑΛ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ’ ή C κατηγορίας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο, εξουσιοδοτημένο από αυτούς, πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, πρώην Ανατολικός Αερολιμένας, Τ.Κ. 16777, Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης (Ελληνικό), Αττική (τηλ. επικ. 2108916371).

5 στον Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, κλάδο/ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου και 4 ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο, εξουσιοδοτημένο από αυτούς, πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, Ν. Ηρακλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2813409162).

4 παιδαγωγοί στον Δήμο Προσοτσάνης

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, Προσοτσάνη Τ.Κ. 662 00, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Καυκά Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2522350134).

7 στο Δήμο Μυλοποτάμου

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Ειδ. ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2025-2026». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο, εξουσιοδοτημένο από αυτούς, πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μυλοποτάμου, Πέραμα, Τ.Κ 740 52, Ν. Ρεθύμνης, (τηλ. επικοινωνίας: 2834340322).

Θέσεις εργασίας στην Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά, επιθυμεί να στελεχώσει περαιτέρω την ομάδα της. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι: για την Αθήνα ζητούνται άτομα για Προώθηση Πωλήσεων και για την Καλαμάτα ζητούνται Χειριστές Μηχανών, Τεχνίτες Μηχανικοί στο Τμήμα Σιγαρομηχανών και Τεχνίτες Μηχανικοί στο Τμήμα Εγκιβωτισμού – Παλετοποιήσεως.

Προώθηση Πωλήσεων

Για την Προώθηση Πωλήσεων οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: εμπειρία σε προώθηση καπνικών προϊόντων, άριστη επικοινωνιακή ικανότητα, οργανωτικές ικανότητες και αίσθημα ευθύνης, δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αττικής, άριστη γνώση Microsoft Office και δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Οι Τεχνίτες Μηχανικοί, στο Τμήμα Σιγαρομηχανών, θα πρέπει να διαθέτουν: Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ ή πτυχίο αντίστοιχης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής. Απαραίτητη ύπαρξη άδειας τουλάχιστον τεχνίτη μηχανικού. Τουλάχιστον δύο (2) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε τμήμα τεχνικής υποστηρίξεως σε βιομηχανικό περιβάλλον. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ευχέρεια χρήσης Η/Υ. Προφίλ κατάλληλου υποψηφίου: Αριστες επικοινωνιακές ικανότητες. Μεθοδικότητα, οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου. Ικανότητα έγκαιρης διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών. Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Διάθεση για διαρκή εκμάθηση και βελτίωση. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Τα βιογραφικά υποβάλλονται μέσω της σελίδας: https://www.karelia.gr/oi-anthropoi-mas/

Συντονιστής/τρια Παραγωγής

Το ΚΠΙΣΝ αναζητά άτομο για να καλύψει τη θέση του/της Συντονιστή/τριας Παραγωγής. Η θέση αναφέρεται στoν/ην Υπεύθυνο/η Παραγωγής & Λειτουργιών. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα παρέχει υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στον Καλλιτεχνικό Προγραμματισμό του ΚΠΙΣΝ (pre-production, on location, post-production). Θα υποστηρίζει τις διοικητικές λειτουργίες της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού & Παραγωγής και θα παρέχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης συνεργατών, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης, Παραγωγής Εκδηλώσεων, Επικοινωνίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Τουλάχιστον 5 έτη αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέση σχετική με την παραγωγή πολιτιστικών, εκπαιδευτικών ή/και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Αριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και γραπτά. Αριστη χρήση του MS Office, με ιδιαίτερη έμφαση σε Excel και PowerPoint. Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος οδήγησης. Η προθεσμία υποβολής είναι στις 17 Οκτωβρίου 2025, στις 16:59, ώρα Ελλάδας. Ολες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες περιληφθούν στη βραχεία λίστα. Ολοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν γραπτή ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πληροφορίες: https://www.snfcc.org/vacancy/syntonistis-tria-paragogis/

Θέσεις για Εκπαιδευτικούς

Ζητούνται Εκπαιδευτικοί Πλήρους Απασχόλησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) «ΟΙΚΟΣ» και «ΦΟΙΒΟΣ». Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά σε 5νθήμερη και 40ωρη εβδομαδιαία εργασία, σε κυλιόμενο ωράριο δύο βαρδιών (πρωινή και απογευματινή), συμπεριλαμβανομένων και Σαββατοκύριακων, ανάλογα με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΚΦΑΑ. Απαιτούμενα προσόντα: τίτλος σπουδών που αντιστοιχεί σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, αντικειμένου που να ανταποκρίνεται στην ηλικία και τις ανάγκες των ανηλίκων. Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2). Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου, η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται: α) με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, β)Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς υποβολή της υποψηφιότητας (βλ. παρακάτω). Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] υπόψη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού αναγράφοντας στο θέμα «Εκπαιδευτικός Πλήρους Απασχόλησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)- Κωδικός θέσης: ED1025».

Ψυχολόγος στη ΜΕΤΑδραση

Η ΜΕΤΑδραση προκηρύσσει θέση ψυχολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΕΔΗΔ) της ΜΕΤΑδρασης”. Ο εργαζόμενος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, σε Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η λειτουργία των οποίων χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΕΔΗΔ) της ΜΕΤΑδρασης”. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω e-mail στο [email protected], με τίτλο: «ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ ΕΔΗΔ», μέχρι τις 18/10/2025. Σε όλους τους υποψηφίους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησής τους.

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

62 νέες προσλήψεις σε οκτώ δήμους

Με 62 υπαλλήλους θα ενισχυθούν οκτώ δήμοι, σύμφωνα με νέα εγκριτική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, που φέρει την υπογραφή της υφυπουργού Βιβής Χαραλαμπογιάννη. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Αναλυτικά οι θέσεις ανά δήμο είναι: Κόνιτσας 5, Σκύρου 6, Αμαρίου 2, Σιντικής 8, Κιλκίς 20, Νέας Προποντίδας 5, Πηνειού 6 και Κορινθίων 10. Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά ειδικότητες όπως εργάτες, οδηγοί, χειριστές μηχανήματων, εργοδηγοί, συνοδοί απορριμματοφόρων, καθαριστές κ.ά. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Προσόντα

Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν: α) δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας σε ισχύ.

25 στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, και συγκεκριμένα τους εξής: 12 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, 1 ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, 1 ΥΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 1 ΔΕ Υδραυλικών, 1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, 3 ΔΕ Οδηγών, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 2 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 1 ΔΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, έως και την Πέμπτη 16-10-2025. Πληροφορίες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ.: 2425350222-50210).

32 στον Αναπτυξιακό ΟΤΑ Ηρακλείου

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου προσκαλεί ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν πρόταση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα δύο (32) άτομα για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, και συγκεκριμένα τους εξής: 2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 ΠΕ Πληροφορικής, 1 ΠΕ Ιστορικών ή ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών, 1 ΤΕ Ηχοληπτών ή ΔΕ Ηχοληπτών Επιμελητών Μουσικής, 1 ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού, 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 16 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 2 ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, 7 ΔΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 5 ΠΕ/ΤΕ/2025 ή ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 5 ΔΕ/2025 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά με e-mail είτε αυτοπρόσωπος είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 71601, Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στην εταιρία ΑΟΤΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ (τηλ. επικοινωνίας: 2813409203 ή 2813409187).

30 θέσεις στον ΕΟΔΥ

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις συμμετοχής στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο οποίος ανακοίνωσε 30 θέσεις εργασίας, ειδικότητας νοσηλευτών, ιατρών και στατιστικών. Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν προσωπικό για την ενίσχυση έργου Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ελεγκτές για την ενίσχυση έργου του ΕΟΔΥ και προσωπικό για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων και δημιουργίας αναφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο, εξουσιοδοτημένο από αυτούς, πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή στον διαδικτυακό τόπο www.gov.gr είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημέρες, και συγκεκριμένα έως σήμερα 14 Οκτωβρίου.

8 οδηγοί στην ΕΥΑΘ

Η Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ΔΕ Οδηγών για την κάλυψη αναγκών στην Εταιρείας Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΑΘ Α.Ε., Εγνατίας 127 – Τ.Κ. 54635 Θεσσαλονίκη – απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, Αρχείου και Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. επικ.: 2310966739).

