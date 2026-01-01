Πρόσκληση προς Αξιωματικούς Αστυνομίας και Πυροσβεστικής για συνεργασία (με αμοιβή) σε πρόγραμμα

Η Επιστολή - Πρόσκληση εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr:

Πρόσκληση Αξιωματικών Αστυνομίας/Πυροσβεστικής ε.ε η ε.α:

Αναζήτηση συνεργατών με αμοιβή (σύγχρονη διδασκαλία/εκπαίδευση εξ' αποστάσεως): ΕΚΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ)-ΚΕΜΕΑ (Υπ.Προ.Πο):

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα αναζητώ άμεσα συνεργάτες διδάσκοντες/ουσες με αμοιβή στο πρόγραμμα του ΕΚΠΑ-ΚΕΜΕΑ που αναφέρεται στην παρακάτω εικόνα με τα εξής απαραίτητα προσόντα (απολύτως απαραίτητα!):

(α) Πτυχίο Σχολής Αξιωματικών Αστυνομίας/Πυροσβεστικής,

(β) Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ Εκπαίδευσης Ενηλίκων και

(γ) απαραίτητα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Παρακαλώ όσοι/ες ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μου. (Εισηγούμαι ως Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στα αρμόδια όργανα του ΕΚΠΑ που λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις μετά από νόμιμη αξιολόγηση/κρίση. Ήδη υπάρχουν αξιωματικοί αστυνομίας/πυροσβεστικής εν ενεργεία που διδάσκουν στο πρόγραμμα).

Με Τιμή και Θερμούς Χαιρετισμούς

Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος, Διευθυντής τΦΕΕ ΣΣΕ, Διευθυντής ΕΚΕΟ, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγραμμάτων/Πιστοποιητικών Επιστημών Ασφαλείας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΕΚΠΑ

Τηλ 6944165341, [email protected]

https://elearningekpa.gr/courses/prosopiko-hdiotikis-asfaleias-basiko-programma-katartisis