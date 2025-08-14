Πρόσκληση Επιτυχόντων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, οι επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣMY) κατά τις πρόσφατες Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2025, καλούνται να καταταγούν την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 (επιτυχόντες ΣΜΥ/ΟΠΛΑ) και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 (επιτυχόντες ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ) και ώρα 08:00 στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Στρατόπεδο «ΣΤΓΟΥ ΚΑΒΡΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» Τρίκαλα Θεσσαλίας (οδός Βασιλείου Τσιτσάνη 81, ΤΚ 42132), προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 04/2025).

Επισημαίνεται ότι, οι επιτυχόντες απαιτείται να:

Διαβάστε επίσης

α. Έχουν υποβληθεί με μέριμνά τους σε Rapid test για ανίχνευση κορωνοϊου covid-19 τις τελευταίες 48 ώρες πριν την παρουσίασή τους στην Σχολή, το οποίο και να προσκομίσουν με την κατάταξή τους.

β. Επικοινωνήσουν με τη ΣΜΥ, για λήψη οδηγιών σε περίπτωση θετικού (+) αποτελέσματος του παραπάνω.

Δείτε την εγκύκλιο πρόσκλησης ΕΔΩ

Πληροφορίες για τους νέους Σπουδαστές βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής: Οδηγίες προς τους επιτυχόντες στη ΣΜΥ (Ακαδ. Έτος 2025-2026)