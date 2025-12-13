ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ Ε.ΑΣ.Υ.Β/Α.Α ΣΤΟ SANTA CLAUS KINGDOM 2025

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής εξασφάλισε για τις οικογένειες των συναδέλφων – μελών μας προνομιακή προσφορά για την επίσκεψη τους στο ¨SANTA CLAUS KINGDOM ̈, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο της Αθήνας και φιλοξενείται στο στεγασμένο, κλιματιζόμενο, εκθεσιακό χώρο MEC Παιανίας έκτασης 13.000τμ.

Η προσφορά περιλαμβάνει έκπτωση που ξεπερνάει το 50% για το All Inclusive Πακέτο με την τιμή εισόδου να ανέρχεται στα δέκα (10) ευρώ (€) για το κάθε άτομο, ενήλικα ή παιδί (απεριόριστη συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια, στα θεάματα και στα εργαστήρια) .

Διαβάστε επίσης

Εξαιρούνται τα κερματοφόρα, καθώς και τα παιχνίδια δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν δώρα.

Οι προσκλήσεις θα διανέμονται στα γραφεία της Ένωσής μας (Γ. Πιτταρά 1η Πάροδος Ο.Α.Κ.Α. – Μαρούσι) καθημερινά και ώρες 08:00 ́ - 14:30 ́ .