Προσφορά στα μέλη της Ένωσης Ν/Α από την εταιρεία South Attica Telecommunications και την Vodafone

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας, πως στα πλαίσια της έναρξης αποκλειστικής συνεργασίας της South Attica Telecommunications με τη Vodafone παρέχονται, αποκλειστικά για τα μέλη της Ένωσής μας, ειδικά προνομιακά πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας, χωρίς συμβόλαιο και χωρίς καμία δέσμευση.

Συνάδελφοι, η Ένωσή μας στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να μειώσει τα κόστη, συγκεντρώνει και σας κοινοποιεί προσφορές που απευθύνονται αποκλειστικά σε εσάς. Οι προσφορές αυτές έχουν σκοπό να σας δώσουν περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες εξοικονόμησης.

Παράλληλα, τονίζουμε ότι είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να αναζητήσετε και άλλες λύσεις ή να κάνετε δική σας έρευνα αγοράς, καθώς μπορεί να προκύψουν διαφορετικές ή πιο συμφέρουσες επιλογές. Η Ένωση μας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχουν εναλλακτικές οικονομικότερες προτάσεις.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε χρήσιμες πληροφορίες, χωρίς να περιορίζεται η ελευθερία και η κρίση του καθενός.

Ειδικότερα παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά οι προσφορές:

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους συναδέλφους – μέλη μας τόσο σε υπηρεσιακά θέματα, όσο και σε ζητήματα της καθημερινότητάς τους.

Η ευθύνη για την πραγματοποίηση των όρων της συγκεκριμένης ή οποιασδήποτε άλλης μελλοντικής προσφοράς προς τα μέλη της Ένωσής μας, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την πάροχο εταιρεία. Η Ένωσή μας, δεν λειτουργεί ως μεσάζοντας αλλά ούτε έχει οικονομικές ή άλλες απολαβές από τις προσφορές προς τα μέλη της. Η Ένωσή μας ανακοινώνει κάθε προσφορά που κατατίθεται σε αυτή προς τα μέλη της προκειμένου να συνεισφέρει με αυτό τον τρόπο στην εξεύρεση ευκαιριών στις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι μας οικονομικά. Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα, για διευκρινίσεις και αφού διαπιστώσουν ότι οι όροι είναι προς το συμφέρον τους κατόπιν να συμμετέχουν σε αυτές.