Προσφορά Πιστοποίησης & Πρακτικής Εκπαίδευσης για Ένστολους από την MakDrone Ακαδημία

Η MakDrone Ακαδημία προσφέρει σε στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης UAV, με πιστοποίηση σύμφωνα με τους κανονισμούς EASA.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεωρητική εκπαίδευση για τις κατηγορίες EASA A1/A3 & A2

Προαιρετικά, 6 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης με πραγματικές πτήσεις UAV

Δυνατότητα online θεωρητικής εκπαίδευσης

Διάρκεια: 2 ημέρες (Πρακτική) - Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Κόστος συμμετοχής: Μόνο 160 € (θεωρία + πράξη)

Πιστοποίηση EASA A1/A3 & A2 - 50 €

+ 6 Ώρες Πρακτική – Μόνο 160 €

H MakDrone (Makedonian Drones) είναι αναγνωρισμένο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο ΣμηΕΑ από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και προσφέρει πιστοποιητικά επάρκειας απομακρυσμένων χειριστών σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/947 της EASA.

Παράλληλα προσφέρει και επαγγελματικές εκπαιδεύσεις όπως Φωτογραμμετρία, Θερμογραφία.

​Από την καρδιά της Μακεδονίας, σκοπός είναι να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία εκπαίδευσης.

Τηλέφωνο: 231 700 7300

Emal: [email protected]