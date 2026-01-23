PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Προσφορά Πιστοποίησης & Πρακτικής Εκπαίδευσης για Ένστολους από την MakDrone Ακαδημία

11:19 | 23/01/2026

Η MakDrone Ακαδημία προσφέρει σε στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης UAV, με πιστοποίηση σύμφωνα με τους κανονισμούς EASA.

 

📘Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική εκπαίδευση για τις κατηγορίες EASA A1/A3 & A2 

  • Προαιρετικά, 6 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης με πραγματικές πτήσεις UAV

 

💻Δυνατότητα online θεωρητικής εκπαίδευσης

🕒Διάρκεια: 2 ημέρες (Πρακτική) -📍Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη 

💶Κόστος συμμετοχής: Μόνο 160 € (θεωρία + πράξη)

 

Πιστοποίηση EASA A1/A3 & A2  - 50 €

+ 6 Ώρες Πρακτική – Μόνο 160 €

MakDrone (Makedonian Drones) είναι αναγνωρισμένο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο ΣμηΕΑ  από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και προσφέρει πιστοποιητικά επάρκειας απομακρυσμένων χειριστών σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/947 της EASA. 

Παράλληλα προσφέρει και επαγγελματικές εκπαιδεύσεις όπως Φωτογραμμετρία, Θερμογραφία.

​Από την καρδιά της Μακεδονίας, σκοπός είναι να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία εκπαίδευσης.  

Τηλέφωνο: 231 700 7300

Emal: [email protected]

