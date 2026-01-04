Προσφορά Πιστοποίησης & Πρακτικής Εκπαίδευσης για Ένστολους από την MakDrone Ακαδημία

Η MakDrone Ακαδημία προσφέρει σε στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης UAV, με πιστοποίηση σύμφωνα με τους κανονισμούς EASA.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
-
Θεωρητική εκπαίδευση για τις κατηγορίες EASA A1/A3 & A2
-
Προαιρετικά, 6 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης με πραγματικές πτήσεις UAV
Δυνατότητα online θεωρητικής εκπαίδευσης
Διάρκεια: 2 ημέρες (Πρακτική) -Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Κόστος συμμετοχής: Μόνο 160 € (θεωρία + πράξη)
Πιστοποίηση EASA A1/A3 & A2 - 50 €
+ 6 Ώρες Πρακτική – Μόνο 160 €
H MakDrone (Makedonian Drones) είναι αναγνωρισμένο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο ΣμηΕΑ από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και προσφέρει πιστοποιητικά επάρκειας απομακρυσμένων χειριστών σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/947 της EASA.
Παράλληλα προσφέρει και επαγγελματικές εκπαιδεύσεις όπως Φωτογραμμετρία, Θερμογραφία.
Από την καρδιά της Μακεδονίας, σκοπός είναι να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία εκπαίδευσης.
Τηλέφωνο: 231 700 7300
Emal: [email protected]