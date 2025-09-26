PoliceNET of Greece logo
Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

23:18 | 26/09/2025

Η «Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» παρατείνει την ισχύ των σταθερών προγραμμάτων της στις παροχές  Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου. 

Υπενθυμίζουμε:

Ηλεκτρική Ενέργεια

Το πρόγραμμα ΡΕΥΜΑ HOME FIXED SUPER PLUS προσφέρει σταθερή τιμή 0,094€/kWh για συνεπείς πελάτες ( 0,188€/kWh σε περίπτωση μη συνέπειας) για έναν χρόνο.

  • Δώρο επιταγή 6€ κάθε μήνα στα ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα έτος.
  • Το πάγιο μειώνεται από 14,90€ σε 8,90€ με την ΑΒ.
  • Συμβατό με Κοινωνικό Τιμολόγιο , με τελική τιμή 0,049€/kWh.

Φυσικό Αέριο

Το πρόγραμμα GAS HOME FIXED προσφέρει σταθερή τιμή 0,040€/kWh .

  • Σε συνδυασμό με ηλεκτρικό ρεύμα στο ίδιο ακίνητο, η τιμή διαμορφώνεται στα 0,037€/kWh, χωρίς έκπτωση συνέπειας.
  • Σταθερό πάγιο 9,90€/μήνα.

Σημαντικές Πληροφορίες

Δεδομένης της αστάθειας των τιμών στην αγορά ενέργειας, η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί την πιο συμφέρουσα και ελκυστική λύση προσφέροντας σταθερότητα και προστασία από πιθανές αυξήσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στα πλαίσια στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών η προσφορά αυτή σε παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού αερίου αποτελεί σωτήρια επιλογή για την καταπολέμηση των ανερχόμενων τιμών ενέργειας προσφέροντας σταθερότητα ενός έτους.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

  • Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Παπαθανασόπουλος Ιωάννης

Τηλέφωνο: 698-832-4542

Email: [email protected]

