Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

Η «Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» παρατείνει την ισχύ των σταθερών προγραμμάτων της στις παροχές Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου.

Υπενθυμίζουμε:

Ηλεκτρική Ενέργεια

Το πρόγραμμα ΡΕΥΜΑ HOME FIXED SUPER PLUS προσφέρει σταθερή τιμή 0,094€/kWh για συνεπείς πελάτες ( 0,188€/kWh σε περίπτωση μη συνέπειας) για έναν χρόνο.

Δώρο επιταγή 6€ κάθε μήνα στα ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα έτος.

κάθε μήνα στα για ένα έτος. Το πάγιο μειώνεται από 14,90€ σε 8,90€ με την ΑΒ.

σε με την ΑΒ. Συμβατό με Κοινωνικό Τιμολόγιο , με τελική τιμή 0,049€/kWh.

Φυσικό Αέριο

Το πρόγραμμα GAS HOME FIXED προσφέρει σταθερή τιμή 0,040€/kWh .

Σε συνδυασμό με ηλεκτρικό ρεύμα στο ίδιο ακίνητο, η τιμή διαμορφώνεται στα 0,037€/kWh , χωρίς έκπτωση συνέπειας.

, χωρίς έκπτωση συνέπειας. Σταθερό πάγιο 9,90€/μήνα.

Σημαντικές Πληροφορίες

Δεδομένης της αστάθειας των τιμών στην αγορά ενέργειας, η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί την πιο συμφέρουσα και ελκυστική λύση προσφέροντας σταθερότητα και προστασία από πιθανές αυξήσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στα πλαίσια στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών η προσφορά αυτή σε παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού αερίου αποτελεί σωτήρια επιλογή για την καταπολέμηση των ανερχόμενων τιμών ενέργειας προσφέροντας σταθερότητα ενός έτους.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Παπαθανασόπουλος Ιωάννης

Τηλέφωνο: 698-832-4542

Email: [email protected]