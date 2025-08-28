Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

Η «Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» παρατείνει την ισχύ των σταθερών προγραμμάτων της στις παροχές Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου.
Υπενθυμίζουμε:
Ηλεκτρική Ενέργεια
Το πρόγραμμα ΡΕΥΜΑ HOME FIXED SUPER PLUS προσφέρει σταθερή τιμή 0,094€/kWh για συνεπείς πελάτες ( 0,188€/kWh σε περίπτωση μη συνέπειας) για έναν χρόνο.
- Δώρο επιταγή 6€ κάθε μήνα στα ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα έτος.
- Το πάγιο μειώνεται από 14,90€ σε 8,90€ με την ΑΒ.
- Συμβατό με Κοινωνικό Τιμολόγιο , με τελική τιμή 0,049€/kWh.
Φυσικό Αέριο
Το πρόγραμμα GAS HOME FIXED προσφέρει σταθερή τιμή 0,040€/kWh .
- Σε συνδυασμό με ηλεκτρικό ρεύμα στο ίδιο ακίνητο, η τιμή διαμορφώνεται στα 0,037€/kWh, χωρίς έκπτωση συνέπειας.
- Σταθερό πάγιο 9,90€/μήνα.
Σημαντικές Πληροφορίες
Δεδομένης της αστάθειας των τιμών στην αγορά ενέργειας, η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί την πιο συμφέρουσα και ελκυστική λύση προσφέροντας σταθερότητα και προστασία από πιθανές αυξήσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Στα πλαίσια στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών η προσφορά αυτή σε παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού αερίου αποτελεί σωτήρια επιλογή για την καταπολέμηση των ανερχόμενων τιμών ενέργειας προσφέροντας σταθερότητα ενός έτους.
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
- Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Παπαθανασόπουλος Ιωάννης
Τηλέφωνο: 698-832-4542
Email: [email protected]