Προσφορά για ετήσιο service οχήματος από το Συνεργείο FmakService

22:30 | 10/11/2025

Το συνεργείο αυτοκινήτων FmakService, παρέχει ειδική προσφορά για το ετήσιο service οχήματος στα 80 και 95 ευρώ με την προσφορά να περιλαμβάνει τα εξής:

ΕΤΗΣΙΟ SERVICE ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 80€ με ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:

  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙΩΝ 10W40

  • ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

  • ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

  • ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (A/C)

Ή εναλλακτικά:

ΕΤΗΣΙΟ SERVICE ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 95€ με ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:

  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙΩΝ 5W30

  • ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

  • ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

  • ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (A/C)

 

Διεύθυνση:

Αντιγόνης 111 & Ηρούς
(Κολωνός) Αθήνα, ΤΚ 10442

(δίπλα στο LEROY MERLIN Κηφισού & Λένορμαν και 500μ. από το ΜΕΤΡΟ Αγ.Αντωνίου & Σεπολίων).

Τηλέφωνο:

2105769709

Email:
[email protected]

Site:

fmakservice.gr

