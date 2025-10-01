Προπονήσεις επίδειξης αντισφαίρισης-7η Εβδομάδα Αστυνομικού Αθλητισμού

Ανακοίνωση της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος:

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 7η Εβδομάδα Αστυνομικού Αθλητισμού, έλαβαν χώρα προπονήσεις επίδειξης αντισφαίρισης, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών φιλίας, την προώθηση του ευ αγωνίζεσθαι και την καλλιέργεια του ομαδικού και συναδελφικού πνεύματος, την Πέμπτη 25/09/2025 στα γήπεδα Παπάγου.

Διαβάστε επίσης

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή συναδέλφων, σε ένα ιδιαίτερα φιλικό και συνεργατικό κλίμα, αναδεικνύοντας τον ρόλο του αθλητισμού ως μέσου σύσφιξης σχέσεων και ανάπτυξης της ψυχικής και σωματικής ευεξίας.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Τζατζάκης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το Δήμο Παπάγου για τη διάθεση των γηπέδων, να συγχαρούν τους αθλητές αστυνομικούς για τη συμμετοχή τους καθώς και την αρμόδια επιτροπή για την πραγματοποίηση της προπόνησης.

Η 7η Εβδομάδα Αστυνομικού Αθλητισμού διενεργείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επισημαίνεται ότι όλες οι δράσεις δεν επηρεάζουν την άσκηση καθηκόντων των αθλητών αστυνομικών αφού οι αγώνες πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που οι συμμετέχοντες δεν έχουν υπηρεσία.