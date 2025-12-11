Προνομιακή αποκλειστική προσφορά για τα μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α. από το Aeropelma-Duetto

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ενημερώνει τα μέλη της ότι το κατάστημα AEROPELMA – DUETTO προσφέρει, για τα εγγεγραμμένα μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α., προνομιακή έκπτωση (λεπτομέρειες για την προσφορά από τα γραφεία της Ένωσης Αθηνών, οδός Καρύστου 3 – Αμπελόκηποι, ώρες 09:00 – 18:00, τηλ. 2105236302), για όλα τα υποδήματα (εξαιρούνται οι προσφορές).

Για τη διασφάλιση της όλης διαδικασίας, τα μέλη μας προτού επισκεφτούν το προαναφερόμενο κατάστημα, θα προμηθεύονται υποχρεωτικά από τα γραφεία της Ένωσης Αθηνών, ειδικό αριθμημένο κουπόνι υπογεγραμμένο από το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, το οποίο εν συνεχεία θα προσκομίζουν στο κατάστημα AEROPELMA – DUETTO (οδός Λ. Κηφισού 15 – Άγιος Ιωάννης Ρέντης, τηλ. 2104918937) προκειμένου να λάβουν την έκπτωση.

Πρόκειται για μια προσφορά η οποία αποδεικνύει ότι το κατάστημα AEROPELMA – DUETTO αναγνωρίζει εμπράκτως ότι οι Έλληνες Αστυνομικοί συνεισφέρουν τα μέγιστα για την ασφάλεια και προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος