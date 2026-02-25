Το δρόμο για τη φυλακή πήραν το απόγευμα της Τρίτης, ο «αρχηγός» και ένα ακόμη μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης στο νησί της Ρόδου.

Η έρευνα, παρά τις προφυλακίσεις, συνεχίζεται καθώς έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για δύο αστυνομικούς, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος τους για τοκογλυφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 9 Ιουλίου 2025, μάρτυρας κατήγγειλε τους δύο αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι ως εργολάβος χρειαζόταν μετρητά για να πληρώσει τους υπαλλήλους του. Τα χρήματα τα ζήτησε από τους καταγγελλόμενους, καθώς είχε εμπιστοσύνη λόγω της ιδιότητάς τους, όπως είπε, και τους παρέδιδε στη συνέχεια τις επιταγές που είχε, αλλά εκείνοι, ισχυρίστηκε, του παρακρατούσαν κάθε φορά το 25% του ποσού που αναγραφόταν στην επιταγή, ως τόκο.

Στην καταγγελία του ανέφερε επίσης ότι αρκετές φορές, όταν χρειαζόταν μετρητά χρήματα, απευθυνόταν στους δύο αστυνομικούς και εκείνοι του δάνειζαν χρήματα με επιτόκιο 50% το μήνα. Στις αρχές έδωσε και ποσά. Το 2022, χρωστούσε, όπως είπε, στους αστυνομικούς 36.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 20.000 ευρώ ήταν το αρχικό κεφάλαιο που του είχαν δανείσει ενάμιση μήνα πριν, και τα 16.000 ευρώ ήταν οι τόκοι.

«Η παραχώρηση εννέα διαμερισμάτων για το χρέος»

Η καταγγελία είχε και συνέχεια, καθώς ο εργολάβος δεν είχε να πληρώσει, όπως είπε, και για «σβήσει» το χρέος «παραχώρησε» στους δύο αστυνομικούς εννέα διαμερίσματα σε πολυκατοικία στη Ρόδο, τα οποία είχε ανακαινίσει με δικά του έξοδα συνολικού ποσού 124.000 ευρώ και τα οποία υπενοικίαζε κατόπιν ιδιωτικού συμφωνητικού με τον ιδιοκτήτη τους, διάρκειας 10 ετών. Υποστήριξε ότι έγιναν αλλαγές στο ιδιωτικό συμφωνητικό και συντάχθηκε νέο με τους αστυνομικούς, προκειμένου να τα εκμεταλλευτούν εκείνοι.

Τα στοιχεία της έρευνας στα οικονομικά των καταγγελλόμενων έχουν ήδη υποβληθεί στις δικαστικές αρχές, που έδωσαν εντολή να διερευνηθούν οι καταγγελίες. Οι δύο αστυνομικοί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και ανάλογα από τα όσα προκύψουν, θα κληθούν να δικαιολογήσουν τα τραπεζικά τους στοιχεία.

Οι διάλογοι

Ο «κοριός» των Αδιάφθορων της ΕΛΑΣ κατέγραψε συνομιλίες που αφορούσαν ακόμη και αγοραπωλησία ακινήτου. Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία για το ποσό των 370.000 ευρώ.

Αστυνομικός: Τα έχω μαύρα αυτή τη στιγμή, και η συμφωνία με τη… ήτανε αυτά τα, το ποσό το εκατόν σαράντα δηλαδή, θα το πάρει μαύρα… μετά όλα είναι από δάνειο, δύο τριάντα κατευθείαν, θα μπούνε κατευθείαν το δάνειο εκεί.

Ενώ σε άλλη συνομιλία καταγράφεται ο εξής διάλογος:

Γυναίκα: Πριν υπογράψουμε το προσύμφωνο πρέπει να δώσεις όλα μαύρα…

Αστυνομικός: Εννοείται αυτό και με τα συμβόλαια.

Τασούλα Παπανικολάου

Πηγή: newpost.gr