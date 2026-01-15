Προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου ο Πέτρος Τούλιος - Ποια θέση αναλαμβάνει

Μια ιδιαίτερα τιμητική εξέλιξη για την ακριτική μας Καστοριά επεφύλασσαν οι πρόσφατες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς ο συμπατριώτης μας, διακεκριμένος στρατιωτικός ιατρός και νευροχειρουργός, Πέτρος Τούλιος, προήχθη στον βαθμό του Ταξιάρχου.

Η προαγωγή αυτή συνοδεύεται από την ανάληψη των καθηκόντων του ως Διοικητής στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ) Θεσσαλονίκης, ενός εκ των κορυφαίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Η τοποθέτησή του στη θέση αυτή αποτελεί την έμπρακτη επισφράγιση μιας λαμπρής σταδιοδρομίας, που χαρακτηρίζεται από υψηλό επαγγελματισμό, ήθος και αδιαπραγμάτευτη αίσθηση ευθύνης.

Διαβάστε επίσης

Ο Ταξίαρχος Πέτρος Τούλιος, με την πολυετή και ουσιαστική προσφορά του στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς, αποδεικνύει ότι η συνέπεια και η αφοσίωση στο καθήκον αποτελούν τα σταθερά θεμέλια για την καταξίωση. Για την τοπική κοινωνία της Καστοριάς, η διάκριση ενός δικού της ανθρώπου σε μια τόσο κρίσιμη θέση αυξημένης εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας.

Είναι βέβαιο πως από τη νέα του θέση, ο κ. Τούλιος θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του 424 ΓΣΝΕ, συνεχίζοντας να τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον τόπο καταγωγής του.

Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει.

Πηγή: alphafm.gr