Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Προήχθη σε Ταξίαρχο ο Κοσμάς Παπαγρίβας – Θα είναι ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας

13:19 | 26/01/2026

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛ.ΑΣ.: Ο Κοσμάς Παπαγρίβας προήχθη στον βαθμό του Ταξιάρχου και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του νέου Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας.

Ο Κοσμάς Παπαγρίβας διαδέχεται τον Δημήτρη Γαλαζούλα που αποστρατεύτηκε.

To Policenet.gr του εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία του

Την προαγωγή του Κοσμά Παπαγρίβα χαιρετίζει με ανάρτησή του ο Δημήτρης Ραυτογιάννης.

Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα την προαγωγή σε Ταξίαρχο του Κοσμά Παπαγρίβα καθώς και την τοποθέτηση του ως νέο Αστυνομικό Διευθυντή Ακαρνανιας.Μεγαλη χαρά γιατί ένας άνθρωπος απλός ,προσιτός με μεγάλη καρδιά ανήλθε τα ανώτερα αξιώματα.Ο πρώτος Διευθυντής Ακαρνανιας προερχόμενος από τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Εύχομαι να έχει υγεία και κάθε επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο του.

 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
