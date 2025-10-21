Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2025

Από 13 έως 17 Οκτωβρίου 2025 και στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Βουλγαρίας έτους 2025, πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης Αγώνα σε Αστικό Περιβάλλον (ΕΠΚΕΑΑΠ), συνεκπαίδευση δύο Αξιωματικών και δεκατεσσάρων Υπαξιωματικών της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (71 Α/Μ ΤΑΞ) «ΠΟΝΤΟΣ» και τριών Αξιωματικών και είκοσι δύο Υπαξιωματικών του Στρατού της Βουλγαρίας, επί αντικειμένων «Αγώνα Κατοικημένων Τόπων».

Η συνεκπαίδευση μεταξύ άλλων περιέλαβε Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης, εκκαθάριση δωματίου – κτιρίου και εκπαίδευση Διμοιρίας σε επιχειρήσεις σε κατοικημένους τόπους.