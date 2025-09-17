Proficiency στην Πληροφορική: Η νέα τάση στα βιογραφικά σημειώματα

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι απαιτήσεις των βιογραφικών έχουν αλλάξει. Αντί να περιορίζεται σε πτυχία γλωσσών και κλασικών ειδικοτήτων, η νέα τάση απαιτεί περισσότερα. Και το κλειδί της ανόδου; Το Πιστοποιητικό επιπέδου Proficiency στην Πληροφορική.

Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, οι εργοδότες δεν αναζητούν πλέον απλά εξοικείωση με τις βασικές αρχές της πληροφορικής. Απαιτούν άριστη και εξελιγμένη γνώση, την οποία μπορεί να προσφέρει μόνο το πρόγραμμα Proficiency στην Πληροφορική.

To Proficiency στην Πληροφορική αποτελεί την απάντηση σε μια αναγκαιότητα που διαμορφώνει το σημερινό επαγγελματικό τοπίο.

Τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης Easy Education , στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινού Πανελλαδικά, προσφέρουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα Πληροφορικής Standard και Proficiency !

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το σεμινάριο και να κάνετε την αίτησή σας εδώ



Η πιστοποίηση στην Πληροφορική αναγνωρίζεται δια βίου, συνυπολογίζεται και επιπλέον μοριοδοτείται. Συγκεκριμένα:

Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ προσόν σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Είναι απαραίτητο προσόν για κάλυψη θέσης στον ιδιωτικό τομέα.

Πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από Ελληνικό Δημόσιο και ΑΣΕΠ

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως και στηρίζεται αποκλειστικά στην ασύγχρονη εκπαίδευση, αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε χρονική στιγμή σας εξυπηρετεί μπορείτε να συνδέεστε την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και να μελετάτε το εκπαιδευτικό υλικό.



Extra παροχή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος η Easy Education σας κάνει δώρο την

παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην "Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους".