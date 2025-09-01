Proficiency για ενήλικες: συνδυαστικό πρόγραμμα Proficiency Michigan ECPE και Proficiency ALCE C2 με σχεδόν 100% επιτυχία στην Ευρωδιάσταση, σε πολύ συμφέρουσα τιμή

Proficiency Michigan ECPE, πασίγνωστο, καταξιωμένο και πολύ βατό;

Proficiency ALCE C2, του ίδιου εξεταστικού φορέα (Ελληνοαμερικανική Ένωση), επίσης πλήρως αναγνωρισμένο, με συνεχώς αυξανόμενη δημοφιλία και ακόμη πιο βατό;

Η Ευρωδιάσταση, τα Πιστοποιημένα Κέντρα προετοιμασίας Proficiency για ενήλικες, προσφέρουν ένα συνδυαστικό πρόγραμμα για τους ενήλικες που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι η δομή των εξετάσεων ECPE και ALCE είναι παραπλήσια. Το πρόγραμμα οδηγεί σε υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις, τα οποία αγγίζουν το 100%, σε συνδυασμό με ουσιαστική βελτίωση των Αγγλικών του σπουδαστή.

Η Ευρωδιάσταση παρέχει μαθήματα Αγγλικών για ενήλικες (ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων) επί 3 δεκαετίες, με πάνω από 20.000 επιτυχόντες σε όλες τις επίσημες εξετάσεις Αγγλικών, εκ των οποίων πάνω από 10.000 στις εξετάσεις Proficiency. Η Ευρωδιάσταση διατηρεί πολυετή Ακαδημαϊκή Συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, Επίσημο Εξεταστικό Φορέα και για τις 2 πιστοποιήσεις, Proficiency Michigan ECPE και Proficiency ALCE C2.

Επιλέγοντας Ευρωδιάσταση για προετοιμασία Proficiency, θα διδαχθείτε από ένα κορυφαίο team πιστοποιημένων καθηγητριών / καθηγητών Αγγλικών, με εκτεταμένη εμπειρία στην προετοιμασία ενήλικων υποψήφιων για εξετάσεις πιστοποιήσεις Αγγλικών, καθώς και ως επιτηρητές/εξεταστές.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει online, δια ζώσης ή blended μαθήματα, real time ή ασύγχρονη εκπαίδευση. Όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και σε video.

Ειδικά για τα νέα τμήματα Σεπτεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν μια σειρά εξαιρετικά ελκυστικών οικονομικών προσφορών (μεμονωμένα ή συνδυαστικά)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2103301300 2103844888 2104100034 2109620043