Το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα επισκέφθηκε ο Θ. Πλεύρης

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επισκέφθηκε σήμερα το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) Αμυγδαλέζας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των υπηρεσιών Υποδοχής ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου για την παράνομη μετανάστευση.

Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός περιηγήθηκε στους χώρους του ΠΡΟΚΕΚΑ, ενημερώθηκε αναλυτικά για τις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης και είχε συναντήσεις με τους εργαζόμενους.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο κ. Πλεύρης δήλωσε: «Επισκέφθηκα σήμερα την Αμυγδαλέζα, όπου λειτουργεί το βασικό Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) της χώρας, ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου. Με το νέο πλαίσιο, για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα οι επιλογές θα είναι δύο: φυλακή ή επιστροφή. Είναι κρίσιμο όλοι όσοι βρίσκονται στη δομή να ενημερώνονται πλήρως, ώστε να αυξηθούν οι επιστροφές».

«Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε σημαντικά τις διαδικασίες επιστροφής, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: όποιος βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει. Παράλληλα, είχα την ευκαιρία να συναντήσω το προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τους αστυνομικούς που υπηρετούν στην Αμυγδαλέζα. Δίνουν μια σπουδαία μάχη σε πολλούς τομείς, και ιδιαίτερα στην πάταξη της παράνομης μετανάστευσης. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα συνεχίσει να συνδράμει ουσιαστικά στο έργο τους», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

Η επίσκεψη εντάσσεται στην πρωτοβουλία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για επιθεώρηση δομών φιλοξενίας σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πλεύρης θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, στη Σάμο.

Τον υπουργό συνόδευσαν ο ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου Μάριος Καλέας.