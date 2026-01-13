Προαγωγή για τον Κωνσταντίνο Γόντικα

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αρκαδίας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον επί σειρά ετών συνεργάτη και φίλο της ομάδας μας, Κωνσταντίνο Γόντικα, για την προαγωγή του στον βαθμό του Υποστρατήγου του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν των πρόσφατων κρίσεων των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πολυετής συνεργασία μας, η συνέπεια, ο επαγγελματισμός και το ήθος του αποτελούν εγγύηση ότι και από τη νέα του θέση θα συνεχίσει να προσφέρει ουσιαστικά στην Πολιτική Προστασία και στην ασφάλεια των πολιτών.

Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή αρχή και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr