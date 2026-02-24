PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Πριν Λίγο: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία

ΕΚΑΒ_ΙΝΤΙΜΕ
16:10 | 24/02/2026

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 24/02 στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Άργους, στον δρόμο από Δερβενάκια προς Άγιο Βασίλειο Κορινθίας, όταν δύο Ι.Χ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το αγροτικό όχημα κατέληξε σε χωράφι, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η 53χρονη οδηγός του.

Στο σημείο μετέβη όχημα της Πυροσβεστικής, όπου απεγκλώβισε τη ν οδηγό.

Η τραυματίας μεταφέρεται σε νοσοκομείο. Επί τόπου και περιπολικό της Τροχαίας Κορίνθου όπου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.

Πηγή:  korinthostv.gr 

Τροχαία Ατυχήματα
