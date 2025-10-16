Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης Αστυνομικών Πειραιά

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά.

Το πνεύμα, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια των παραπάνω αρχαιρεσιών ήταν συναδελφικό, ενωτικό και δημοκρατικό. Στις εν λόγω διαδικασίες του Σωματείου μας η παρουσία των συναδέλφων έφτασε σε ποσοστό το 83% των εγγεγραμμένων μελών.

Ευχαριστούμε θερμά όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους για την αθρόα προσέλευσή τους στην εκλογική διαδικασία και ως εκ τούτου τη δυναμική στήριξή τους στο Συνδικαλιστικό μας Κίνημα.

Συνεχίζουμε, ακόμη πιο ενισχυμένοι και ισχυροί για την εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων και των οικογενειών τους!

Θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα των εν λόγω Αρχαιρεσιών.

Η φωνή σου είναι το Σωματείο σου

το Σωματείο σου είσαι ΕΣΥ !!!