Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός της – Θα ταφεί δίπλα στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

Σο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών έφτασε το πρωί της Δευτέρας η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, όπου θα τελεστεί η κηδεία της.

Η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης θα τελεστεί στις 12:00, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Βασιλικό Κοιμητήριο στο Τατόι, όπως η ίδια επιθυμούσε, ώστε να αναπαυθεί δίπλα στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Το Σάββατο η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε την πριγκίπισσα Ειρήνη.

Η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης μεταφέρθηκε το μεσημέρι στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου στη Μαδρίτη, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Σύμφωνα με το περιοδικό Hola, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία συνόδευσαν τους γονείς τους, βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και βασίλισσα Λετίθια, προκειμένου να στηρίξουν τη βασίλισσα Σοφία στην απώλεια της αδελφής της.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν επίσης η Ινφάντα Έλενα και η Ινφάντα Κριστίνα με τα παιδιά τους, συγγενείς, καθώς και μέλη βασιλικών οικογενειών από τη Βουλγαρία, αλλά και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν η Αλεξία Ντε Γκρες και εκπρόσωποι της βουλγαρικής βασιλικής οικογένειας.

