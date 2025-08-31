Πρεμιέρα στη Βενετία για την νέα ταινία του Τσάρλι Κάουφμαν με φόντο την Αθήνα

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας μικρού μήκους «How to Shoot a Ghost» του βραβευμένου με Όσκαρ σεναριογράφου και σκηνοθέτη Τσάρλι Κάουφμαν (Charlie Kaufman).

Η 27λεπτη ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα εκτός συναγωνισμού στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την 1η Σεπτεμβρίου.

Με πρωταγωνιστές την Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) και τον Γιόζεφ Ακίκι (Josef Akiki), το φιλμ διαδραματίζεται στους δρόμους της Αθήνας.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «δύο νεοαποθανόντες, ένας μεταφραστής και μια φωτογράφος, συναντιούνται στην ελληνική πρωτεύουσα και παλεύουν με τα απομεινάρια των λαθών και των επιθυμιών τους. Περιπλανώμενοι στην πόλη, αναζητούν παρηγοριά στη δύσκολη ομορφιά της ύπαρξης και όσων απομένουν μετά από αυτήν».