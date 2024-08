Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Τζόνι Ντεπ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν

Το δεύτερο σκηνοθετικό εγχείρημα του Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp), η ταινία «Modi - Three Days on the Wing of Madness» με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο (Al Pacino) και Στίβεν Γκρέιχαμ (Stephen Graham) θα κάνει πρεμιέρα, εκτός συναγωνισμού, στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.



Η ταινία ακολουθεί τον Ιταλό καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι τον οποίο υποδύεται ο Ρικάρντο Σκαρμάτσιο (Riccardo Scamarcio) μέσα από μία σειρά χαοτικών γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται σε διάστημα 72 ωρών στους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.



Η Γαλλίδα ηθοποιός Αντόνια Ντεσπλά (Antonia Desplat) συμπληρώνει το καστ που αποτελείται επίσης από τους Μπρούνο Γκουέρι (Bruno Gouery), Ράιαν ΜακΠάρλαντ (Ryan McParland), Λουίζα Ρανιέρι (Luisa Ranieri), και Σάλι Φίλιπς (Sally Phillips).