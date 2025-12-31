Πράξη ζωής από τον αστυνομικό Βασίλη Συμεωνίδη - Το δημόσιο «ευχαριστώ» του Ιατρόπουλου

Ο αστυνομικός Βασίλης Συμεωνίδης, ο οποίος υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθία είχε εγγραφεί στο μητρώο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία και την κοινωνική του προσφορά.

Διαβάστε επίσης

Πριν από λίγους μήνες ενημερώθηκε ότι βρέθηκε συμβατός δότης για έναν ασθενή που έδινε μάχη για τη ζωή του. Χωρίς δεύτερη σκέψη αποδέχθηκε την πρόκληση, υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ανέμενε με αγωνία την ημερομηνία πραγματοποίησης της διαδικασίας.



Ωστόσο, η μεταμόσχευση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, είτε επειδή ο ασθενής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, είτε επειδή εντοπίστηκε άλλος δότης με μεγαλύτερο ποσοστό συμβατότητας.



Παρά το γεγονός αυτό, η στάση του Βασίλη Συμεωνίδη αποτελεί παράδειγμα ανιδιοτελούς προσφοράς. Από την πρώτη στιγμή ήταν αποφασισμένος να προσφέρει ελπίδα ζωής σ' έναν συνάνθρωπό του, γεγονός που τον καθιστά ήρωα της καθημερινότητας, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας.



Την πράξη του συνεχάρη δημόσια και ο Αντώνης Ιατρόπουλος, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στον εθελοντισμό και την προώθηση της δωρεάς μυελού των οστών, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Πηγή: veriotis.gr