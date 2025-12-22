Πράξη Αγάπης και προσφοράς από τους αστυνομικούς των Ιωαννίνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πράξη Αγάπης και Αλληλεγγύης στο Οικοτροφείο της Ιεράς Μονής Ντουραχάνη.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης και με αφορμή τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, σήμερα 22 Δεκεμβρίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, από κοινού με την Τοπική Διοίκηση Ιωαννίνων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) και τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αστυνομικών Νομού Ιωαννίνων, προχώρησε σε ακόμη μία συμβολική αλλά ουσιαστική πράξη προσφοράς, ενισχύοντας οικονομικά το Οικοτροφείο της Ιεράς Μονής Ντουραχάνη.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη του σπουδαίου έργου που επιτελείται στο Οικοτροφείο, το οποίο φιλοξενεί, στηρίζει και διαπαιδαγωγεί δεκάδες παιδιά, αποτελώντας έναν ζωντανό πυρήνα παιδείας, δημιουργίας, πολιτισμού και ανθρωπισμού για την ευρύτερη περιοχή μας.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη φετινή δράση των Ενώσεών μας, η οποία βρήκε θερμή ανταπόκριση και στήριξη από Πορτογάλους και διαφόρων εθνικοτήτων Αξιωματούχους του οργανισμού της Frontex , οι οποίοι συνέβαλαν και οι ίδιοι με χρηματικό ποσό. Τους ευχαριστούμε θερμά για την έμπρακτη αλληλεγγύη και την ανθρώπινη ευαισθησία που επέδειξαν.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς όλους τους εθελοντές για το αξιέπαινο έργο που προσφέρουν, ένα έργο που αναγνωρίζεται καθημερινά και αγκαλιάζεται από την τοπική κοινωνία.

Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Κωνσταντινίδης Ανέστης Βαγγελής Αλέξανδρος