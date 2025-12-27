Πράξεις Αγάπης από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη - ΦΩΤΟ

Για μία ακόμη χρονιά η Ελληνική Αστυνομία, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, διοργάνωσε πανελλήνια εθελοντική συγκέντρωση ειδών με σκοπό την ενίσχυση φορέων και ιδρυμάτων σε όλη την Χώρα, στέλνοντας μήνυμα έμπρακτης αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, τις μέρες των εορτών, το προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας συγκέντρωσε βοήθεια σε είδη, τα οποία προσφέρθηκαν σε ιδρύματα και φορείς της Περιφέρειάς μας.

Συγκεκριμένα:

Στη Ροδόπη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γεώργιος Ζιώγας και αντιπροσωπία αστυνομικών προσέφεραν τα είδη που συγκέντρωσε το προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής και στον Σύλλογο Μέριμνας Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Ροδόπης “αξίΖω”.

Στην Ορεστιάδα, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αστυνομικός Διευθυντής Αθανάσιος Μανταρλής και αντιπροσωπία αστυνομικών προσέφεραν τα είδη που συγκέντρωσε το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας στην Τράπεζα Αγάπης του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Ορεστιάδας.

Στην Αλεξανδρούπολη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Αστυνομικός Διευθυντής Χρήστος Αξής και αντιπροσωπία αστυνομικών προσέφεραν τα είδη που συγκέντρωσε το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στο Ανθίμειο Εκκλησιαστικό Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως, για το Συσσίτιο Απόρων.

Στην Ξάνθη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, Αστυνομικός Διευθυντής Αντώνιος Καπελλάκης και αντιπροσωπία αστυνομικών προσέφεραν τα είδη που συγκέντρωσε το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου.

Στην Καβάλα, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, Αστυνομικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Σιμούδης και αντιπροσωπία αστυνομικών προσέφεραν τα είδη που συγκέντρωσε το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας στο Τραπέζι της Αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου.

Στη Δράμα, ο αναπληρωτής Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, Αστυνομικός Διευθυντής Αναστάσιος Δραγουδάκης και αντιπροσωπία αστυνομικών προσέφεραν τα είδη που συγκέντρωσε το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας στο Συσσίτιο της Αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας και στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας.

Εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων και ιδρυμάτων, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες για την ευγενική αυτή προσφορά και ευχήθηκαν καλές γιορτές στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εύχεται σε όλους ευτυχισμένη και δημιουργική Νέα Χρονιά.