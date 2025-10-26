PoliceNET of Greece logo
Τεχνολογία

Πρακτική θήκη για iPad Air 2 από το e-gadgetshop.gr

10:51 | 26/10/2025

Η E-Gadget Shop διαθέτει μια πρακτική θήκη για το iPad Air 2, με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών.

Κύρια χαρακτηριστικά:

  • Προστασία από απλές φθορές όπως γρατζουνιές, βρωμιά και σκίσιμο
  • Ελαφρύ και συμπαγές σχέδιο που διευκολύνει τη μεταφορά
  • Το περιστροφικό σύστημα επιτρέπει διαφορετικές γωνίες θέασης.
  • Πρόσβαση σε όλες τις θύρες και τα πλήκτρα χωρίς να αφαιρείται η θήκη.
  •  

Διατίθεται σε τιμή 14,90 € με παράδοση εντός 4-10 ημερών.

