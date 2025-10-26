Πρακτική θήκη για iPad Air 2 από το e-gadgetshop.gr

Η E-Gadget Shop διαθέτει μια πρακτική θήκη για το iPad Air 2, με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών.

Κύρια χαρακτηριστικά:

Προστασία από απλές φθορές όπως γρατζουνιές, βρωμιά και σκίσιμο

Ελαφρύ και συμπαγές σχέδιο που διευκολύνει τη μεταφορά

Το περιστροφικό σύστημα επιτρέπει διαφορετικές γωνίες θέασης.

Πρόσβαση σε όλες τις θύρες και τα πλήκτρα χωρίς να αφαιρείται η θήκη.



Διατίθεται σε τιμή 14,90 € με παράδοση εντός 4-10 ημερών.

