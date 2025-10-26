Πρακτική θήκη για iPad Air 2 από το e-gadgetshop.gr

Η E-Gadget Shop διαθέτει μια πρακτική θήκη για το iPad Air 2, με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών.
Κύρια χαρακτηριστικά:
- Προστασία από απλές φθορές όπως γρατζουνιές, βρωμιά και σκίσιμο
- Ελαφρύ και συμπαγές σχέδιο που διευκολύνει τη μεταφορά
- Το περιστροφικό σύστημα επιτρέπει διαφορετικές γωνίες θέασης.
- Πρόσβαση σε όλες τις θύρες και τα πλήκτρα χωρίς να αφαιρείται η θήκη.
Διατίθεται σε τιμή 14,90 € με παράδοση εντός 4-10 ημερών.
Gadget Shop τα πάντα για το κινητό σας, το tablet, το laptop και τον υπολογιστή σας
Πορτάλιου Μ 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο, Ελλάδα
2831052815
6945358937