Πόθεν Έσχες: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες), μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η διαδικασία για τις δηλώσεις του έτους 2025, που αφορά τη χρήση του 2024, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική. Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων των υπόχρεων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet μπορούν να αντλούν απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, από την διαδικασία δεν λείπουν και οι παγίδες, καθώς παρά την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων, η ευθύνη για τον έλεγχο και τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων παραμένει αποκλειστικά στον δηλούντα, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Η νέα διαδικασία απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από τα ζευγάρια. Αν και ο/η σύζυγος δεν έχει υποχρέωση λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση εφόσον ο άλλος ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα, ακόμη και αν προκύψει από άγνοια.

www.iefimerida.gr