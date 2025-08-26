Πόθεν Έσχες 2025: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις – Ποιες είναι όλες οι αλλαγές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η περίοδος υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2025 (χρήση 2024) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας pothen.gr, με τους υπόχρεους να έχουν διορία έως τις τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων των υπόχρεων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet μπορούν να αντλούν απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, από την διαδικασία δεν λείπουν και οι παγίδες, καθώς παρά την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων, η ευθύνη για τον έλεγχο και τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων παραμένει αποκλειστικά στον δηλούντα, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Η νέα διαδικασία απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από τα ζευγάρια. Αν και ο/η σύζυγος δεν έχει υποχρέωση λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση εφόσον ο άλλος ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα, ακόμη και αν προκύψει από άγνοια.

Η υποβολή στην πλατφόρμα ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα:

είσοδος με κωδικούς TaxisNet,

αυτόματη άντληση στοιχείων,

έλεγχος και συμπλήρωση τυχόν κενών χειροκίνητα, καθώς και

πλήρης αιτιολόγηση για κάθε μεταβολή σε καταθέσεις ή υπόλοιπα -είτε πρόκειται για μισθούς, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, δωρεές ή κληρονομιές. Στη δήλωση πρέπει να αποτυπώνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα και οχήματα, σύμφωνα με την πραγματική εικόνα της περιουσίας.

Οι υπόχρεοι υποβολής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, υπουργούς και βουλευτές, έως αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαστικούς, εισαγγελείς, ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη ανεξάρτητων αρχών, διοικητικά στελέχη τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιοκτήτες και διευθυντές ΜΜΕ, δημοσιογράφους, παράγοντες του αθλητισμού και μέλη επιτροπών δημοσίων έργων, καθώς και τους/τις συζύγους ή συντρόφους τους με σύμφωνο συμβίωσης.

Πηγή: eleftherostypos.gr