Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη - Η επιθυμία της οικογένειας

Την Πέμπτη το πρωί στη Ριτσώνα θα γίνει η κηδεία του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη που έφυγε χθες το απόγευμα από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων,

Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379 Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και

Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

«Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»