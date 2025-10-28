Πότε είναι η επόμενη αργία του 2025

Καθώς το 2025 βαίνει προς την τελική ευθεία, είναι καλή ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στις εναπομείνασες ημέρες αργίας ώστε να οργανώσουμε καλύτερα τον ελεύθερο χρόνο μας.
Το υπόλοιπο της χρονιάς προβλέπει κάποιες ακόμη αργίες, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία για ξεκούραση ή μικρές αποδράσεις.
Μετά την 28η Οκτωβρίου, ακολουθεί η 17 Νοέμβρη που στα σχολεία διεξάγονται γιορτές, αν και δεν αποτελεί αργία, και έπεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Φέτος, 25 Δεκεμβρίου είναι ημέρα Πέμπτη και η επόμενη ημέρα αργίας είναι στις 26 Δεκεμβρίου (Παρασκευή), δημιουργώντας για κάποιους ένα τετραήμερο ξεκούρασης: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Αργίες σχολικού έτους 2025-2026
Οι βασικές αργίες για τη νέα χρονιά είναι:
- 17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου, Δευτέρα
- 24 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου – Διακοπές Χριστουγέννων
- 23 Φεβρουαρίου – Καθαρά Δευτέρα
- 25 Μαρτίου – Εθνική επέτειος, Τετάρτη
- 6-20 Απριλίου – Διακοπές Πάσχα
- 1η Μαΐου – Πρωτομαγιά, Παρασκευή
- 1 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα
- 15 Ιουνίου – Τελευταία ημέρα μαθημάτων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου
- 30 Ιουνίου – Λήξη μαθημάτων για Γυμνάσια
Πηγή: news247.gr