Πόσες ώρες κοιμούνται καθημερινά οι αστυνομικοί των ΗΠΑ;

Μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Άρλινγκτον (UTA), σε συνεργασία με την ερευνήτρια Christine Spadola και την ειδικό σε θέματα αστυνομικής πολιτικής Christi Gullion, ανέδειξε σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την κόπωση των αστυνομικών.

Στην έρευνα συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι κοιμούνται 7 ώρες ή λιγότερο κάθε βράδυ, χρόνος που θεωρείται ανεπαρκής και τους κατατάσσει στην κατηγορία των «υπνικά στερημένων».

Η μελέτη έδειξε ότι η έλλειψη ύπνου:

αυξάνει τον κίνδυνο λαθών και κατά συνέπεια τραυματισμών

υπονομεύει τη σωματική και ψυχική υγεία

μειώνει τον χρόνο αντίδρασης και την ικανότητα λήψης αποφάσεων

Ως βασικά εμπόδια για την εξασφάλιση ποιοτικού ύπνου αναδείχθηκαν τα απρόβλεπτα ωράρια, οι υποχρεωτικές υπερωρίες, το προσωπικό στρες, αλλά και το στίγμα που συχνά συνοδεύει την παραδοχή της κόπωσης σε ένα επάγγελμα υψηλών απαιτήσεων.

Η έρευνα του UTA φέρνει στο προσκήνιο μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα όχι μόνο την ευημερία των αστυνομικών, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών.