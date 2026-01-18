Πόσα χρήματα από τον προϋπολογισμό του 2026 θα διατεθούν στην αστυνομία του Αρκάνσας

Στον προϋπολογισμό της πόλης Bentonville στην πολιτεία Αρκάνσας των ΗΠΑ για το 2026, η κυβέρνηση έχει καθορίσει συγκεκριμένα ποσά για τις βασικές υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας, με έμφαση στην αστυνομία και την πυροσβεστική.

Συνολικά, η Αστυνομική Υπηρεσία (Police Department) του Bentonville θα λάβει κοντά στα 983.000 δολάρια για το 2026.

Αυτό το ποσό αφορά την αντικατάσταση οκτώ υπηρεσιακών οχημάτων και την αγορά δύο επιπλέον υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τους δύο νέους αστυνομικούς που θα προσληφθούν μέσα στη χρονιά.

Από την άλλη πλευρά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Fire Department) έχει στον προϋπολογισμό περίπου 2,3 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτή η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται κυρίως για αντικατάσταση και αναβάθμιση πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμού που έχει φθαρεί με τα χρόνια.

Συνολικά, η κατεύθυνση του προϋπολογισμού δείχνει ότι η πόλη δίνει διπλάσια χρηματοδότηση στη πυροσβεστική υπηρεσία σε σχέση με την αστυνομία, επικεντρώνοντας τα κονδύλια σε εξοπλισμό και οχήματα που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των κατοίκων.

