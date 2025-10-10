Πώς οι Αρχές συνέλαβαν τον 54χρονο με το τσεκούρι - Απειλούσε επιβάτες λεωφορείου στην Ομόνοια

Τρεις φορές συνελήφθη και άλλες δυο φορές απέδρασε σε διάστημα μόλις 31 ημερών, ο 54χρονος άνδρας εντοπίστηκε να κατέχει ένα τσεκούρι μήκους ενός μέτρου, μέσα σε λεωφορείο στην Ομόνοια.

Ο 54χρονος είχε κάνει απόπειρα ληστείας σε κατάστημα στον Πειραιά στις 18 Σεπτεμβρίου. Στις 9 Σεπτεμβρίου είχε αποδράσει από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Νίκαιας, όπου είχε οδηγηθεί, μετά την σύλληψη του στις 3 Σεπτεμβρίου για παράβαση του νόμου περί όπλων στο Σύνταγμα. Στις 22 Αυγούστου, είχε αποδράσει και πάλι από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Νίκαιας, μετά την σύλληψη του στις 17 Αυγούστου στον ΗΣΑΠ του Πειραιά, για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το τσεκούρι και η σύλληψη

Διαβάστε επίσης

Ο 54χρονος συνελήφθη στις 04:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην συμβολή των οδών Ερμού και Μιαούλη. Οδηγός λεωφορείου που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Πειραιάς- Δουκίσης Πλακεντίας, ακινητοποίησε το όχημα και ενημέρωσε άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο, για ένα άτομο που ενοχλεί τους επιβάτες. Αστυνομικοί μπήκαν στο λεωφορείο και ο οδηγός τους υπέδειξε τον 54χρονο. Κατά την διάρκεια ελέγχου στο σακίδιο πλάτης που έφερε, εντόπισαν ένα τσεκούρι συνολικού μήκους περίπου ενός μέτρου.

thetoc.gr