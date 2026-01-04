Πώς το Οχάιο κατάφερε βήμα-βήμα να αυξήσει τους αστυνομικούς του

Στην πόλη Cleveland, στην πολιτεία Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, η τοπική αυτοδιοίκηση κατάφερε να σταθεροποιήσει και να ενισχύσει το αστυνομικό προσωπικό, έπειτα από μια περίοδο έντονης μείωσης προσωπικού.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Justin Bibb, το αποτέλεσμα αυτό δεν ήρθε τυχαία, αλλά μέσα από συγκεκριμένα και σταδιακά μέτρα που έκαναν το επάγγελμα πιο ελκυστικό και βιώσιμο.

Κομβικό ρόλο έπαιξαν οι αυξήσεις μισθών, με μια σημαντική αύξηση το 2023 και ετήσιες αναπροσαρμογές τα επόμενα χρόνια, ώστε οι αστυνομικοί να αμείβονται καλύτερα όσο αποκτούν εμπειρία.

Παράλληλα, η πόλη προχώρησε σε αλλαγές εσωτερικών κανονισμών, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα εμφάνισης και εκσυγχρονίζοντας την εικόνα του Σώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διαδικασία προσλήψεων, η οποία απλοποιήθηκε και επιταχύνθηκε σημαντικά.

Έτσι, περισσότεροι υποψήφιοι μπόρεσαν να ενταχθούν γρήγορα στην Αστυνομία, ενώ μειώθηκαν και οι αποχωρήσεις εν ενεργεία αστυνομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου, τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε αύξηση των νέων προσλήψεων και σε μείωση των παραιτήσεων, συμβάλλοντας στη συνολική σταθεροποίηση του αστυνομικού δυναμικού.

Το παράδειγμα του Οχάιο δείχνει πως, με στοχευμένες κινήσεις και σταθερά βήματα, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης στις αστυνομικές υπηρεσίες.