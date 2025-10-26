Πώς το Νιού Τζέρσεϊ προσπαθεί να διατηρήσει τους έμπειρους αστυνομικούς του

Στην πόλη Έντισον, στην πολιτεία Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε κανονισμό που αυξάνει την αμοιβή των αστυνομικών όταν παρέχουν εξτρά υπηρεσίες πέρα από την κανονική τους βάρδια.

Οι «εξτρά υπηρεσίες» περιλαμβάνουν εργασίες όπως:

ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημόσια έργα ή εκδηλώσεις

αστυνομική παρουσία σε ιδιωτικές εκδηλώσεις

κάλυψη ειδικών αποστολών ή αυξημένων αναγκών ασφαλείας

Μέχρι τώρα, η αμοιβή για αυτές τις υπηρεσίες θεωρούνταν χαμηλή σε σύγκριση με άλλες πόλεις της περιοχής, όπως το Νιούαρκ ή το Τζέρσεϊ Σίτι.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η στελέχωση των επιπλέον βαρδιών, με κίνδυνο να μην καλύπτονται πάντα οι ανάγκες της κοινότητας.

Με τη νέα απόφαση αυξάνεται η ωριαία πληρωμή για τις επιπλέον βάρδιες και οι αστυνομικοί θα έχουν ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο να συμμετέχουν. Η πόλη θα μπορεί να εξασφαλίζει καλύτερη αστυνόμευση σε εκδηλώσεις και περιπτώσεις μεγάλης προσέλευσης κόσμου.

Τα μέλη του Συμβουλίου υπογράμμισαν ότι ο στόχος είναι να στηριχθεί το προσωπικό, να βελτιωθεί η δημόσια ασφάλεια και να παραμείνει η Έντισον ανταγωνιστική ως προς τις αμοιβές σε σχέση με άλλες πόλεις.

Η απόφαση θεωρείται σημαντικό βήμα για τη διατήρηση έμπειρων αστυνομικών και την ενίσχυση της συνεργασίας τους με την τοπική κοινότητα.