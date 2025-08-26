Πώς να σώσεις τον σκύλο σου και πώς μπορεί να σε σώσει κι εκείνος - ΒΙΝΤΕΟ

Επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών για τετράποδα κατοικίδια είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μικροί και μεγάλοι μπροστά στο σταθμό Αγίας Σοφίας στο πλαίσιο δράσης που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου. Μέλη της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης έκαναν πρακτικές επιδείξεις ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης) για σκύλους καθώς και της λαβής Heimlich, τεχνικές που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες σε κρίσιμες στιγμές. «Ο ΕΕΣ είναι πάντα δίπλα στην κοινωνία, στον άνθρωπο αλλά και στα κατοικίδια που ζουν μαζί μας. Σήμερα δείχνουμε απλές αλλά κρίσιμες τεχνικές που σώζουν ζωές, όχι μόνο ανθρώπων αλλά και των πιστών μας φίλων» δήλωσε η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του ΕΕΣ, Δέσποινα Φιλιππιδάκη.

Σώζοντας έναν σκύλο

Η ΚΑΡΠΑ για σκύλους εφαρμόζεται όταν το ζώο δεν αναπνέει και δεν έχει σφυγμό. Περιλαμβάνει θωρακικές συμπιέσεις με τα χέρια τοποθετημένα στο πιο φαρδύ σημείο του θώρακα (ή στην αριστερή πλευρά για μικρόσωμα ζώα), σε συνδυασμό με τεχνητές αναπνοές στόμα με ρύγχος. Ο ρυθμός είναι περίπου 30 συμπιέσεις και 2 αναπνοές, όπως και στον άνθρωπο, προσαρμοσμένος στο μέγεθος του ζώου. Η λαβή εφαρμόζεται όταν ένας σκύλος πνίγεται από ξένο σώμα. Στους μικρόσωμους σκύλους γίνεται κρατώντας τους ανάποδα και ασκώντας πιέσεις με τα δάχτυλα στο διάφραγμα. Στους μεγαλόσωμους σκύλους ο διασώστης περνά τα χέρια γύρω από την κοιλιακή χώρα, κάτω από τα πλευρά, και πιέζει απότομα προς τα μέσα και πάνω, ώστε να δημιουργηθεί πίεση που απομακρύνει το αντικείμενο από την αναπνευστική οδό.

Σκύλοι -διασώστες σε κάθε Περιφέρεια

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και δύο σκύλοι, η Φρίγια και ο Λουκ, που εκπαιδεύονται για να πιστοποιηθούν διασώστες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του ΕΕΣ. Ο υπεύθυνος της ομάδας, Ζεκί Μεμέτ Αλί, ανέφερε ότι σε πανελλαδικό επίπεδο ο ΕΕΣ έχει σήμερα οκτώ πιστοποιημένους σκύλους- διασώστες, ενώ τέσσερις ακόμη βρίσκονται στο στάδιο εκπαίδευσης. «Στόχος μας είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένας σκύλος διασώστης σε κάθε περιφέρεια της χώρας, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα σε επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοουμένων», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε επίσης αναφορά στον πρώτο πιστοποιημένο ναυαγοσώστη- σκύλο του ΕΕΣ, τον Άξελ, ο οποίος βρίσκεται στην Πάτρα.«Τον Άξελ, αφού πήρε την πιστοποίηση, τον είδαμε φέτος το καλοκαίρι, σε διάφορες ναυαγοσωστικές καλύψεις στην παραλία» ανέφερε ο κ. Μεμέτ Αλί και πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα επεκτείνεται με νέους σκύλους που αναμένεται να πιστοποιηθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως εξήγησε ο κ. Μεμέτ Αλί, συνήθως προτιμώνται ως σκύλοι-διασώστες λαμπραντόρ και γερμανικοί ποιμενικοί, χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλες ράτσες, αρκεί να διαθέτουν καλή όσφρηση, αντοχή και συνεργάσιμη φύση. «Η εκπαίδευση του χειριστή και του φροντιστή είναι εξίσου καθοριστική ώστε να αποτελούν μαζί με τον σκύλο μια ενιαία ομάδα», πρόσθεσε.

Αγγέλα Φωτοπούλου

ΦΩΤ./ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

VIDEO/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αγγελάκης Γ.

Δηλώσεις:

1. Δέσποινα Φιλιππιδάκη - διευθύντρια Ελλ. Ερ. Σταυρού Παραρτήματος Θεσ/νίκης

2. Ζεκίμε Μεταλλί- Υπεύθυνος κυνοφιλικής ομάδας έρευνας και Διάσωσης ΕΕΣ