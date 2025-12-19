Πώς καταφέρνει η Αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας να διαχειρίζεται κάθε υπόθεση σε λιγότερο από 4 ωρες

Η Αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι, χάρη σε ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης, ο χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων έχει μειωθεί εντυπωσιακά — από αρκετές ημέρες ή και δύο εβδομάδες, σε λιγότερο από τέσσερις ώρες.

Το προηγούμενο σύστημα απαιτούσε χειροκίνητη επεξεργασία των email και διαχείριση υποθέσεων από διαφορετικές περιφερειακές μονάδες, κάτι που προκαλούσε μεγάλα φορτία εργασίας και καθυστερήσεις.

Με τη χρήση της νέας πλατφόρμας, όλα τα στοιχεία των υποθέσεων συγκεντρώνονται πλέον σε ένα ενιαίο περιβάλλον, όπου γίνεται αυτόματος διαχωρισμός και προώθηση στο κατάλληλο προσωπικό.

Χάρη σε αυτή την αλλαγή, ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων έπεσε από περίπου 4.000 σε λιγότερες από 50 ανά βάρδια, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να επικεντρώνονται περισσότερο στην ουσιαστική εργασία τους και λιγότερο στις χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες.

Η αυτοματοποίηση έχει βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ταχύτητα με την οποία οι πολίτες λαμβάνουν απαντήσεις — σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την αστυνομική υπηρεσία της χώρας.