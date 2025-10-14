Πολύ θετική εξέλιξη - Δημιουργία παιδικού σταθμού για παιδιά Αστυνομικών

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης:

Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η παραχώρηση κτηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση ενός μεγάλου οράματος, τη δημιουργία του πρώτου παιδικού σταθμού για τα τέκνα των μελών μας.

Διαβάστε επίσης

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές, δημόσιες ευχαριστίες μας στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη, για την αμέριστη υποστήριξή του και τη δέσμευσή του να κάνει πράξη αυτό το όραμα. Από την πρώτη θεσμική μας συνάντηση, ο Δήμαρχος επέδειξε ουσιαστικό ενδιαφέρον και λίγες μέρες αργότερα μας κάλεσε ο ίδιος, εκφράζοντας την πρόθεσή του να μας παραχωρήσει το συγκεκριμένο κτήριο.

Το Νομικό Τμήμα της Ένωσης σε στενή και συνεχή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και το Νομικό του Τμήμα, εργάστηκε αδιάκοπα για να διασφαλίσει τον πλέον νόμιμο και ενδεδειγμένο τρόπο παραχώρησης του κτηρίου.

Μετά από πολλές εργατοώρες, χθες επετεύχθη το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Από σήμερα κιόλας, το Προεδρείο αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να διεξαχθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία ο πρώτος παιδικός σταθμός με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στην κατασκευαστική εταιρεία Axis Medical, η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός της προσπάθειάς μας, αφιλοκερδώς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου μας.

Ένα όμορφο ταξίδι μόλις ξεκινά !

Το παρόν Προεδρείο αποδεικνύει για πολλοστή φορά πως προχωρά με έργα και πράξεις, υπηρετώντας με συνέπεια και ευθύνη τις ανάγκες των μελών μας και των οικογενειών τους.

Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου 2025





Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας





ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος



6936800701 6948753589