Πολίτης ευχαριστεί δύο Αστυνομικούς της Ομάδας "Ζ" που βοήθησαν την κόρη του

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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΖΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 15.20 ΟΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΝΟΔΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟY Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΛΟΓΩ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΝΕΠΝΕΥΣΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ, ΗΣΑΝ ΑΨΟΓΟΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΤΑΣΑ ΚΑΘ'ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΝΟΙΓΑΝ ΤΟΔ ΡΟΜΟ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΧΑΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Η ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ.
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΓΕΛΟΙ ΜΑΣ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΣΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ.