Πόλεμος στο Ισραήλ: Σε απόγνωση πατέρας που αναζητά την οικογένειά του - «Να πάω εγώ όμηρος»

Ανάμεσα στους ομήρους που κρατάει η Χαμάς βρίσκονται μία μητέρα και οι δύο μικρές της κόρες.

Ο λόγος για Ντόρον Άσερ, που όπως γράφει η New York Post είχε πάει μαζί με τα δύο κοριτσάκια της ηλικίας 3 και 5 ετών επίσκεψη στη μητέρα της στο χωριό Νιρ Οζ που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Εκεί η γυναίκα και οι κόρες της βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με άνδρες της Χαμάς.

The family of Doron and her two daughters, Raz and Aviv, saw how they were kidnapped into Gaza by Hamas terrorists. Their family asked to share this so everyone will know the truth. There are many more Israelis who were kidnapped by Hamas terrorists. Israel is under a heinous… pic.twitter.com/iaiBcGK2DT

— Elad Strohmayer (@EladStr) October 7, 2023