To pole-dancing βίντεο γυναίκας αστυνομικού της Νέας Υόρκης που προκάλεσε ... σάλο

Μια ντετέκτιβ της ειδικής μονάδας θυμάτων του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης έχει προκαλέσει σάλο, καθώς εμφανίζεται σε ένα προκλητικό pole-dancing βίντεο που έγινε viral, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Η Μελίσα Μερκάδο, η οποία υπηρετεί στο NYPD εδώ και επτά χρόνια, εμφανίζεται σε ένα μουσικό βίντεο του World Hip Hop, στο οποίο χορεύει αισθησιακά φορώντας μόνο ένα στρινγκ και ένα αποκαλυπτικό σουτιέν. «Δεν έχω λόγια», σχολίασε σοκαρισμένος ένας συνάδελφός της ντετέκτιβ.

